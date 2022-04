Qualifié pour le tour final, le Pays Vert B veut finir sans pression

Les trois dernières rencontres doivent permettre au Pays Vert d’arriver en forme au meilleur moment. " On sait qu’on prendra du plaisir contre Neufvilles qui est une équipe joueuse, ce qui nous réussit bien. Il restera ensuite Ghlin et Pommeroeul qui doivent nous permettre de rester dans une spirale positive. Si la saison n’est pas finie, on prépare aussi la prochaine avec un groupe qui devrait rester au complet même si quelques joueurs doivent encore se décider. Seule certitude, notre leitmotiv sera de travailler dans la continuité ".

L’Union veut jouer le jeu

En série A, quelques commentaires alarmistes nous sont parvenus ces derniers jours en demandant si l’Union de Tournai B allait terminer la saison. L’équipe, qui compte déjà trois forfaits, ne compte pas fausser la fin de championnat comme l’explique le coach Hermann Bapes. " On compte bien jouer nos trois derniers duels contre Velaines, Rongy et Bléharies. Le groupe semble motivé mais ces dernières semaines, nous n’avons pas été vernis suite à toute une série de problèmes divers. L’équipe fanion, en manque de joueurs, a fait appel à des renforts et j’ai même accepté d’aller lui prêter main-forte. En sachant que je serais absent, certains joueurs ont baissé les bras et je me voyais mal envoyer une équipe composée essentiellement de U19 pour affronter le Pays Blanc. Je pense que ça n’aurait rendu service à personne. On a préféré déclarer forfait mais ça ne se reproduira plus. "

Dans d’autres circonstances, l’Union aurait pu être sanctionnée d’un forfait général. Mais le règlement a changé cette saison. " Avec le covid, une équipe peut déclarer forfait cinq fois alors qu’en temps normal, trois forfaits avaient valeur d’exclusion. On a un peu calculé sur cette base mais on tient à finir le championnat sur une bonne note, si possible en évitant de perdre les trois prochaines parties ", précise le coach tournaisien qui, pour sa part, ne poursuivra pas l’aventure chez les Unionistes et cherche un nouveau challenge plus proche de son domicile mouscronnois.