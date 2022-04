P4: Titres et tour finaux, on rentre dans la dernière ligne droite

Hérinnes ira-t-il chercher le titre de P4B?Il y a encore une semaine, on vous aurait encore répondu par l’affirmative à 100%. Avec le match nul de la semaine dernière, contre une valeureuse équipe du Risquons-Tout, les chances ont un peu chuté. On dira que cela tourne désormais autour des 80%. Déjà parce que Steve Delgrange va récupérer un noyau complet. Et on voit mal ses hommes se louper une 2efois en cette fin de saison. D’autant qu’ils ont un calendrier assez accessible avec Béclers B ce week-end puis Wez B et Taintignies B. Derrière le leader, Leuze et Rumes, en pleine bourre, restent à l’affût mais sans vraiment y croire. Les deux clubs prennent surtout les dernières rencontres comme une bonne préparation pour le tour final. Le meilleur moyen d’y arriver en forme et de tout gagner jusque-là. Et si cela offre une récompense en fin de saison, le titre, tant mieux! En tout cas, le suspense est plus présent que jamais. Et c’est tant mieux pour les amateurs de foot.