P2B: Moen jouera bien le tour final

Dans la même série, Dottignies ne doit plus regarder derrière elle. Le RDS s’est sauvé le week-end dernier et pourra terminer sa saison plus sereinement. Le club avance bien dans son recrutement et il devrait aligner un effectif digne de la P2 et des objectifs que le club se fixe pour la saison prochaine. Dottignies recevra Avelgem ce samedi à 19h.

En P3A, Ploegsteert doit encore se sauver et cela pourrait se faire dès ce week-end lors du déplacement à Proven. La tâche ne sera pas facile mais si l’USPB reproduit la même prestation que dimanche dernier, elle peut y croire. Il faudra cependant mettre les occasions au fond car elles risquent de ne pas se faire nombreuses. Le match est à suivre ce samedi à 19h.

Toujours en P3A, Comines n’a plus rien à perdre ou à gagner. En roue libre, la Jespo se rendra à La Panne et cela pourrait être assez compliqué car ces longs déplacements à la mer ne sont jamais faciles avec des arbitrages dits "maison". Ce sera l’occasion pour Mathieu Dejonckheere de faire jouer les jeunes et préparer la saison prochaine. Match à suivre dimanche à 15h.

En P4D, Houthem a réalisé une très belle prestation la semaine dernière mais comme chaque dimanche elle a fini par s’incliner. Le long chemin de croix est bientôt terminé. Thomas Magry va pouvoir mettre son projet en place pour la saison prochaine. Ce samedi à 19h30, il va à Passendale.