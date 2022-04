P2A: Des zakouskis exquis avant les grosses pièces

Quel tour final?

Cinquième et à portée de fusil d’Anvaing, Obigies tempère. " Après ce week-end, on va recevoir Luingne et clôturer à Wiers. Sacré programme! J’ai décidé de ne plus parler de tour final vu le mois difficile qu’on a passé. On va envisager un match à la fois et ne plus tirer de plans sur la comète surtout en voyant le calendrier. J’espérais plus de points au regard des capacités du groupe. Le tour final me semblait un minimum mais on n’a plus trop notre sort entre les mains. On avait quelques jokers qu’on a brûlés surtout avec le match de retard d’Estaimbourg à Meslin; maintenant, Isières et Luingne sont des équipes joueuses ce qui devrait plutôt nous convenir. À nous d’être sérieux et appliqués. On est à la croisée des chemins: le groupe a tout en main pour atteindre les prolongations mais pour y arriver, tout le monde doit être mobilisé ce qui n’était pas le cas ces dernières semaines. On a déroulé face à une équipe d’Havinnes déforcée, l’opposition sera tout autre ce week-end ", prévoit Fabien Delbeeke.

Maintenant ou jamais

Un match samedi face à Estaimbourg, un autre devant Templeuve les deux à domicile, Meslin va jouer sa peau en P2. " C’est clair même si ce ne sera pas évident de disputer deux matchs en trois jours avec un noyau restreint. Ça nous pénalise parce qu’Estaimbourg vise le tour final alors que Templeuve vient justement de se refaire une santé face à eux , détaille Jonathan Labie. Si on veut sauver notre peau, il faudra prendre un maximum de points." Et garder un œil vigilant sur le comportement des autres barragistes dans les autres séries tout… et sur les séries nationales…

Le programme complet: samedi 15h, Meslin-Estaimbourg; 19h, Luingne-Esplechin. Dimanche: Isières-Obigies, Wiers-Herseaux, Union-Warcoing-Anvaing, Havinnes-Real B et Ere-Péruwelz. Lundi 15h: Estaimbourg-Enghien; Meslin-Templeuve clôturera la journée à 17h.

Titrés deux fois sans pouvoir célébrer l’accession sur le terrain, les Cleugnottes ont prévu une mégagiga fête samedi soir. Les cloches résonneront dans certaines têtes le lendemain…

On a demandé avant à Giovanni Seynhaeve (après, c’est plus risqué!) les trois mots qui résument cette saison exceptionnelle.

" Je dirais avant tout la culture de la gagne. Même si j’ai horreur de perdre, ce sont les leaders du groupe qui l’ont inculquée aux plus jeunes avec succès. Ensuite, l’esprit d’équipe parce que le banc a souvent fait la différence alors qu’il n’y en avait pas sur le terrain. Ceux qui faisaient banquette auraient pu débuter. Mes milieux offensifs ont souvent fait la gueule parce que je les sortais après une heure de jeu. Ma réponse était simple: on n’a jamais vu la différence. Enfin, sérieux dans le travail. Tout le monde sait qu’à Luingne, on sait s’amuser mais quand il faut bosser, le groupe est le premier à redevenir sérieux!"

Bon vent en P1, les gars!