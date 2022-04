Lessines a raflé tous les titres en seniors

En Provinciale 1, le team de Dominique Aguillera monte à 2-1 face aux Carolos, mais les visiteurs égalisent à 3-3. Dans le dernier round, les Lessinois sont en danger. Ils perdent une partie et ils sont menés 3-12 dans une autre. C’est la cata et quasiment dans la poche pour Charleroi. Mais Lessines revient, gagne à 13-12, recolle à 4-4 et prend la dernière pour 5-4 et le titre de meilleur Hennuyer.

En Provincial 2, l’équipe de Thierry Collette, menée 1-2 par Fanny Bivort dans le premier tour, se retrouve et survole le second pour 4-2. La délivrance tombe très vite sur un 13-0 et la coupe à 5-2.

En Provinciale 3, l’équipe lessinoise de Brandon De Keyzer était en lice dès le matin pour un barrage entre les premiers des deux provinciales 3 ouest. Face aux Tournaisiens, la rencontre est équilibrée à 2-1, 3-3, mais les Cayoteux montent à 5-3 et partent affronter le Kiki Leval. Ça se passe très bien à 3-0. Le second tour est instable. C’est 3-2, et le marquoir peut s’arrêter à 3-3, mais c’est 4-2 et tout de suite 5-2.

En vétérans, l’Est a été meilleur

En Provinciale 1, Lessines recevait Fanny Bivort et la partie tourne à l’avantage des visiteurs qui montent à 4-2. Dans le dernier tour, les Lessinois semblent pouvoir équilibrer. Ils vont pourtant perdre une partie et caler à 2-5. En Provinciale 2, Ath élimine facilement Elouges, à 7-2, en barrage. En finale, contre les Pieds Tanqués, c’est vite 3-0, un léger ralentissement à 4-2. Et soudain la débandade à 4-13, 4-13 et 5-13 pour une défaite inattendue à 4-5.