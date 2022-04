Le VPC joue son maintien ce soir face à Tchalou

Tchalou fera certainement tourner

De son côté, Sylvain Deblock rappelle les circonstances de la défaite au match aller. " C’était le premier match de la saison et il nous manquait déjà trois joueuses. Même si on n’a pas pris de set, on en a joué deux très bons, le deuxième et le troisième avec des scores très serrés à chaque fois. Si on en avait pris un, cela n’aurait pas été volé, même si je ne pense pas que la victoire était vraiment à notre portée.

Maintenant, pour ce retour, Tchalou n’alignera probablement pas le même effectif puisque le club a l’habitude de faire tourner énormément de joueuses. Je suppose que n’ayant plus rien à perdre ou à gagner, ce seront les plus jeunes d’entre elles qui seront alignées ", espère l’entraîneur frasnois.

"C’est vrai qu’en promotion, on n’a pas une équipe à part entière dotée d’un effectif stable , confirme Kévin Schollaert, le coach du groupe. Et que cela peut poser problème puisque deux filles de N2 viennent régulièrement renforcer le noyau. Comme on fait aussi monter des P2, certains nous accusent de fausser le championnat. Je crois que c’est un faux procès. Il n’y a pas de notre part, en tout cas, de volonté de nuire. Notre seul but, c’est de donner un maximum de temps de jeu aux filles. Je rappelle que notre objectif principal, c’est la formation et que celle-ci demande à ce qu’on s’entraîne beaucoup et qu’on joue plus d’une fois par week-end ".

Coralie Montaine, arrivée de Nivelles en début de saison nuance toutefois ces propos. " Cela ne me dérange pas trop de ne pas savoir qui j’aurai comme coéquipières. Ce qui est plus perturbant, c’est qu’en plus, on n’est pas toujours alignées à notre poste. On a donc pas mal de problèmes de cohésion et d’automatisme. Mais c’est la façon de fonctionner à Tchalou, il faut l’accepter ou partir ". À vérifier ce vendredi soir.