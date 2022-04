Face à l’ogre Halle-Gooik, la Squadra Mouscron va pouvoir fêter une belle saison

Nicolas, comment abordez-vous la réaction de Halle-Gooik?

Ce sera peut-être notre dernier match de l’année donc les joueurs ont forcément envie de tout donner et de bien faire. On veut également faire une belle prestation face à notre public. On veut également voir à quel point nos jeunes ont progressé par rapport à la claque que l’on a prise à l’aller. (15-1). Mais on sait que ce sera très difficile face à une équipe qui a tout gagné cette saison. Ils ont marqué 158 fois et n’ont pris que 42 buts. C’est une fameuse armada. On est content d’être maintenu avant de l’affronter. Sinon, cela aurait été très dur pour nous.

Il reste une petite chance de vous qualifier pour les play-off réunissant les huit meilleures équipes du championnat. Est-ce cuit pour vous?

L’espoir est très mince car on doit gagner et Eisden-Dorp doit perdre (contre Herentals). Mais tant que c’est jouable, on va tout donner. Halle-Gooik n’est pas le meilleur adversaire pour y arriver. Mais c’est un match de championnat que l’on va prendre très au sérieux. C’est juste dommage qu’on doive se passer des services d’Adriano Greco pour suspension.

S’il n’y a pas de prolongation de la saison, sera-ce un regret?

Oui et non. Si on nous avait dit avant le début du championnat qu’on serait sauvé à quelques matchs du terme, on aurait signé à deux mains. Mais on aura forcément quelques regrets si on ne se qualifie pas parce qu’on avait les qualités pour y être. On a pris le pli de partir avec une équipe très jeune. Avec 95% des joueurs formés chez nous. L’objectif de base était de se sauver. Mais en début d’année, on a commencé à prendre pas mal de points. On a commencé à y croire. Malheureusement, on a grillé quelques jokers en route. Mais je continue à penser que notre classement ne reflète pas totalement la qualité de notre groupe. On réalise une bonne saison dans l’ensemble mais on aurait pu faire mieux. Par contre, on a toujours donné une belle image et offert un beau futsal.

Comment expliquez-vous la petite baisse de régime après la trêve?

On a perdu notre gardien, Moustafa Idrissi à la trêve. On sait tous l’importance qu’a le dernier rempart dans notre sport. Dans le même temps, notre capitaine, Adriano Greco, s’est blessé pour quelques mois. Pour une équipe aussi jeune que la nôtre, c’est difficile de se passer de deux joueurs pareils.

Et comment expliquez-vous le regain de forme pour assurer le maintien contre le Lierse et Eisden?

On a eu le courage de lancer Salvatore Greco dans les cages. C’est difficile d’en parler pour moi parce que c’est mon fils. Mais le gardien qu’on avait pris à la trêve n’a pas apporté ce qu’on espérait. Quand on a mis Salva, cela a été un électrochoc pour l’équipe. C’est un enfant du club que tout le monde apprécie. Les autres membres de l’équipe ne voulaient pas le mettre dans le dur pour ces débuts. Tout le monde s’est remis dans le droit chemin et on a su prendre les points nécessaires. C’était un pari risqué de mettre un gamin dans les cages alors qu’on n’était pas maintenu. Mais il a été réussi parce que Salvatore a effectué de bons matchs. Avec lui dans les buts, on est passé à une équipe 100% formée à la Squadra.

On sent que c’est l’une de vos plus grandes fiertés.

Je suis fier du boulot abattu par tout le monde. Nos gamins ont fait une grande saison. Je pense à Vincenzo Morando, à Abel Feirrera ou à Tristan Vandenplas. Mais il faut aussi tirer un coup de chapeau à Elie Vanacker, Anthony Six et Max Greco qui ont toujours tenu leur rang. Ce dernier a même porté l’équipe pendant la blessure d’Adriano. Tout le monde a fait une grosse saison. C’est pour cela qu’il y aura un peu d’amertume si on n’est pas en play-off.

Malgré tout, vous commencez déjà à préparer la suivante avec un transfert annoncé et la prolongation… d’Adriano Greco!

Chaque année, il dit qu’il va arrêter (rires). Mais il retrouve ses meilleures jambes (A 37 ans s’il vous plaît!). C’est notre patron défensif. On a déjà annoncé le transfert de Laurenz Simoens qui nous arrive du Lierse. C’est un mec formé au Club de Bruges. Il a une bonne mentalité et trouve bien le chemin des filets. On va également annoncer la signature d’un portier car c’est impossible de faire toute la saison avec Salvatore. On ne peut pas lui mettre tant de pression à 16 ans. Enfin, on cherche encore un vrai pivot afin d’apporter plus de profondeur à l’effectif et pouvoir faire face aux suspensions ou blessures. Pour le reste, on gardera la même structure car on veut travailler dans la continuité. Avec nos jeunes qui ont pris de l’expérience, on visera le top 6.