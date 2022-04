Excel Mouscron: Un dernier match avant longtemps?

Vu la situation, le groupe, qui attend toujours son dû pour mars, aurait même pu décider de ne pas jouer. Mais cela ne colle pas avec sa personnalité et son professionnalisme. Bien que certains feront, assez logiquement, l’impasse. Ce sera déjà le cas de Bakic, Giunta, Carcela et peut-être Diandy et Lepoint, blessés. " Quand on ferme une grosse usine, on voit des reportages à la télé avec des grèves, des gens qui pleurent… Mais c’est totalement ce qui arrive ici , clame José Jeunechamps. Aujourd’hui, c’est une soixantaine de personnes (joueurs, staff, employés) qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait! Mais certains s’étonnent qu’on ne pourrait pas jouer dimanche! Ce sera bien le cas car il ne reste qu’une semaine. Mais ce sera différent… La situation trotte forcément dans les têtes.

«Jamais connu ça en seize ans»

J’ai donc demandé à chacun s’il était prêt à y aller. Tout en précisant que j’acceptais la décision et que ce ne serait en aucun cas pris comme un abandon du club. Ces garçons vont devoir retrouver un club. Je comprends qu’il ne veuille pas se blesser. Il y a de grandes chances qu’on ne soit plus payé avant août. Et encore, pour ceux qui retrouvent! Mais tout cela, ça ne semble pas grave pour les dirigeants. On devrait la fermer et joueur. Ils ont de la chance que l’on a un groupe fantastique. Ils devraient plutôt le remercier car c’est grâce à lui (et au travail de tous ceux sans salaires) que Mouscron est resté sportivement dans le monde pro! Pourtant, il a fallu passer au-dessus de beaucoup de choses! Je n’ai jamais connu ça en 16 ans de foot . Et pourtant, il y avait tout pour faire bien mieux… "

Mais comment y arriver quand, en pleine bourre, vous êtes stoppés net par un nouveau retard de salaire et le départ du meilleur buteur, Lucas Ribeiro? Poser la question est y répondre… La direction devra assumer au terme. Mais voudra-t-elle vraiment le faire?

Alors que la date fatidique pour un éventuel appel approche, la frange sportive n’a eu aucune communication de la part de son président pour le futur. Seul Benjamin Seillier, le CEO, a assumé en lui disant qu’on en saurait plus mardi ou mercredi. Dans le chef du coach, on n’y croit plus vraiment. Et avec son expérience, le Liégeois sait mettre le doigt où ça fait mal. " Des pistes de reprises, il y en a comme dans tous les clubs belges. Mais ici, chaque fois que tu ouvres une porte, tu vois des dettes tomber. C’est le fruit d’un mauvais travail depuis dix ans. Par exemple, à l’époque, Mouscron avait Butez, Werner et Bailly dans son groupe. C’est comme si tu avais trois Ferrari au garage sans avoir de thune! J’ai dû attendre de venir à Mouscron pour entendre qu’un joueur venait à l’entraînement en Ferrari. C’est que son salaire (NDLR: accordé gracieusement par la direction) lui permettait… Même Fla Malouda ne faisait pas ça!

Aujourd’hui, je comprends qu’un repreneur ait peur. Pourtant, je serai le plus heureux si on annonçait une bonne nouvelle mardi. Même si c’est sans moi. Cela voudrait dire que l’on n’a pas fait tout ce boulot pour rien. Mais si c’est pour continuer comme cela, le club va droit dans le mur."

Un nettoyage en profondeur semble obligatoire pour espérer des jours meilleurs au Canonnier. Mais le temps presse d’ici mardi. Bien qu’on ne soit qu’à quelques jours de Pâques, la résurrection semble presque impossible…