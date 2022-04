Un bout de Picardie sur les parquets kainois avec Elia Kadima Mutombo

Évoluer dans les équipes A et B du TEF ne lui fait pas peur, elle semble au contraire y trouver son équilibre. "Je m’entraîne principalement avec la R2 mais je ne rechigne pas à poursuivre l’entraînement avec la P1 si besoin. Je fais souvent les matchs des deux équipes. Cela me permet de fréquenter mes amies de chaque noyau. J’ai de toute façon besoin de ma dose quotidienne de sport pour être bien."

Pas aidées par les blessures

Les effectifs kainois rencontrent des difficultés similaires dans le jeu. Mais la R2 en souffre plus fortement au classement. Pour Elia, le long break subi la saison passée n’est pas étranger aux soucis actuels. "Il y a eu beaucoup de blessures dans notre équipe après le Covid. Nous avons perdu des leaders qui n’ont pu nous épauler qu’à distance. Nous avons seulement six victoires mais notre jeune équipe a beaucoup appris en maturité cette saison."

Kain se trouve maintenant dans une position scabreuse et la bascule en provinciale 1 a de grandes chances de s’officialiser. Pas de quoi faire peur à la joueuse tout-terrain du TEF pour autant. "C’est vrai qu’en cas de descente, on ne sait pas à quoi va ressembler le groupe l’an prochain. Mais on croit au maintien jusqu’au bout, on va tout donner pour se sauver tant que notre nom n’est pas inscrit pour la relégation. Il nous reste un dernier match contre Ottignies la semaine prochaine à ne pas manquer."

Elle prend ses responsabilités

À chaque rencontre, Kadima Mutombo assume ses responsabilités sur le terrain et n’hésite pas à encourager ses coéquipières. L’exemple du match face à Namur ce week-end parlait de lui-même. "J’ai essayé de prendre une place de leader car je faisais partie des plus âgées. Jean-Sébastien m’a dit de prendre de plaisir et c’est ce que j’ai fait. Cette demande claire m’a aidé à prendre confiance."

Il y a plus de déception à encaisser dans les dernières prestations effectuées avec l’élite provinciale selon la Française: "Nous avons beaucoup de blessures et le noyau change souvent. Le classement ne reflète pas les capacités dont dispose l’équipe. Nous avons trop de défaites. Ce week-end, par exemple, on s’est laissées avoir par Templeuve. Nous avons été trop gentilles. J’ai voulu apporter ma pierre à l’édifice en remplissant mes tâches défensives."

Kain n’a plus qu’à espérer que la volonté d’Elia et ses coéquipières suffise pour maintenir ses équipes.

Les postes de prédilection de la Kainoise sont le pivot et l’aile mais elle a une faculté à dribbler et remonter les ballons. Un atout rare et qui se fait systématiquement au profit de l’équipe. "J’essaye d’être altruiste dans tout ce que je fais. Aider l’équipe est le plus important même si parfois, cela se retourne contre moi car je ne dois pas toujours privilégier de passer la balle. Il m’arrive aussi de pécher par naïveté en concédant des fautes évitables. C’est un défaut pour toute l’équipe car nous sommes trop peu expérimentées pour gérer ses aspects."

Pas de quoi inquiéter Elia qui dispose aussi d’une belle palette technique et d’autres qualités utiles au niveau régional. "Je suis encore jeune, je peux encore progresser, pourquoi pas jusqu’à un niveau de R1 mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je dois récupérer mes qualités à 100%. Mon shoot, par exemple, a perdu en efficacité avec la longue pause de l’an dernier." Elle souhaite avant tout prendre son temps dans cet apprentissage.