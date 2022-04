Tournai a offert un beau visage face à une équipe du top

Un seul match était au programme au Tournai HC. Deux semaines après avoir pris des unités contre Saint-Georges, l’équipe 1 messieurs accueillait Virton un autre membre du haut de tableau. Les locaux se retrouvent une nouvelle fois en nombre limité mais l’esprit soudé. La tactique de défendre bas et de saisir les opportunités de contres paie. Esteban Delmotte ouvre le score au quart d’heure. Cela a le don de réveiller l’adversaire qui égalise avant de profiter de la déconcentration pour faire 1-2 sur la mise en jeu. Tournai parvient à se reprendre et inscrit le 2-2 par Mathéo Coussement quelques minutes avant la pause. La tactique est bien en place et fonctionne face à une équipe plus forte techniquement et tactiquement, les consignes sont donc de continuer la seconde période sur la même lancée.