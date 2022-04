" Je tiens à dire tout d’abord que je quitte le club et son comité d’un commun accord et en bons termes mais je me dois de préciser certaines choses.

D’abord, la communication avec Jonathan Krys le coach de la P1 au sujet des joueurs chargés de venir renforcer la P2 devenait impossible alors que le comité avait bien fixé le cadre. Ensuite, Jonathan veut avoir les pleins pouvoirs dans la gestion des jeunes. Il est responsable de la formation: OK! Mais il pourrait tenir compte de l’avis de celui qui les a accompagnés depuis le début de la saison, je n’aime pas trop non plus le lobbying de certains parents auprès du comité pour faire jouer leur fils en P2 ou P1 sans faire confiance au jugement de l’entraîneur. Ce n’est pas parce qu’il s’entraîne avec les P1 qu’il a les capacités pour y jouer même s’il est sur le banc et rentre quelques minutes. Ça me fait penser à ce qui se passe dans l’enseignement où les parents viennent réclamer des comptes sans faire confiance au professeur…"

" L’entente devenait compliquée entre Miguel et l’entraîneur de la P1, Jonathan Krys, pour les entraînements communs et les sélections communes , nous indique Patrice Meurant, le manager du PFC. En sachant que les joueurs de la P1 descendent en P2 régulièrement, cela ne semblait plus être possible pour lui. La situation s’est dégradée ces dernières semaines. "

Actuellement 13e, le PFC B n’est pas dans une situation confortable en P2A. Pour terminer la saison, la direction a plutôt opté pour une solution en interne. " Le coach adjoint et Jonathan Krys vont se charger des entraînements, je le ferai la semaine prochaine. On a été pris au dépourvu, on a plutôt procédé au pied lever. Pour le maintien, le match à Meslin sera déterminant mais nous devons passer deux équipes pour être plus sereins. "