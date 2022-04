Keppens le plus fort au sprint chez les cadets

Si le parcours n’emprunte pas la Potterée, il reste sélectif avec peu de zones de repos et de nombreuses relances. Le train imposé par les meilleurs provoque un sérieux écrémage alors que quelques régionaux sont victimes de la sorcière. Florian Delier chute et perd tout espoir de podium alors que Matijs Van Strijthem tente l’aventure en solo. Robin Schirrmeister n’est pas plus chanceux. En essayant d’aider son équipier ukrainien victime d’un problème mécanique, le Frasnois se fait surprendre et perd le contact des meilleurs. Trop de coureurs semblent encore capables de se jouer la victoire mais personne ne parvient à creuser un écart. Le Carolo Harry Van de Perre va tenter de créer l’exploit en démarrant dans les derniers hectomètres mais ses efforts sont anéantis quand le Flandrien Keppens parvient à le doubler pour décrocher son 3e succès de la saison. " C’était juste mais j’avais des sensations incroyables sur un parcours que je trouve parfait pour moi ", commentait le coureur de Vlierzele qui avait laissé une très forte impression tout au long de la course. Van de Perre, déjà 2e du chrono provincial, espère bientôt décrocher un 1er bouquet mais reconnaissait la suprématie de Keppens: " Dans un final très nerveux, j’ai tenté de lancer le sprint de loin, peut-être un peu trop. J’ai mal abordé mon dernier virage mais il était vraiment très fort. "

Dans les rangs régionaux, on retiendra la quatrième place du Stambrugeois Tommy Delestrait, à qui il n’aura presque rien manqué pour décrocher un podium, et la cinquième de Célian Deweerd, lui aussi satisfait de sa prestation après avoir réagi à toutes les attaques dans la finale.