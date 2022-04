Avec plus de finition, cela passait à Ploegsteert

Dès l’entame de match, l’USPB prend le match en main et se procure des occasions mais c’est dans la finition qu’elle pèche. De son côté, Moorslede ne montre pas grand-chose mais a une énorme occasion qu’Hugo Cousin bloque d’un réflexe. Le score à la pause reste nul et vierge.

La seconde période est un peu plus équilibrée mais Ploegsteert a les plus belles occasions, notamment en fin de match. Malheureusement, il manque encore et toujours ce buteur qui pourrait inscrire des buts si importants… "Sur la fin de match, on a trois belles occasions et il faut en mettre une au fond! dit Gaëtan Dehoorter, je pense qu’on mérite une victoire mais bon on ne met pas nos occasions" .

L’équipe de Ploegsteert a résisté mentalement, notamment en défense quand elle était dans le dur. C’est ce qui a manqué ces dernières semaines où l’équipe baissait rapidement les bras contrairement à ce dimanche. "On ne s’est pas désuni. À la Jespo, on avait baissé les bras après le premier but adverse. Ici, on a réussi à rester dedans. On a réussi à ne pas en prendre. C’est déjà beaucoup. Pour le moral des joueurs, c’est très bon car faire 0-0 contre le troisième alors qu’on était dans le creux. On sortait de scores comme le 4-1 la semaine dernière, le 3-1 à Dikkebus en étant pas trop mal… Ici, on est récompensés un minimum. Je pense que le club va payer la prime de victoire (rires) car il est content de la prestation".

Le maintien n’est pas encore assuré mais Ploegsteert engrange un point précieux face à un cador. Moralement, cela va être un fameux boost avant de se rendre à Proven ce samedi. Ploegsteert sait jouer au foot. Quand il y arrive, il n’a pas du tout l’étoffe d’un club lancé dans la course pour le maintien. "On n’y est pas encore. Mais mentalement ça fait du bien. Le moral des troupes est remonté en flèche. Le groupe comprend qu’il peut se sauver. On ira donc à Proven avec ambitions. On souffrait de ce manque de confiance. Le match du week-end doit changer la donne. Il ne nous manque finalement que la finition! Durant la rencontre, on ne savait pas dire qui était le 3eet qui était dans le bas du tableau. Il faut que l’on tienne comme cela jusqu’à la fin de la saison et on ne devra pas s’inquiéter pour le maintien".

Il reste trois rencontres à Ploegsteert pour s’assurer le maintien. Een cas de victoire samedi, cela devrait être acquis.