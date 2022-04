Pommeroeul a gâché la fête du champion en P3B

La suite du calendrier passera par un match avancé samedi face au Borina Quaregnon, une équipe que Benoit Brasseur ne prend pas à la légère: " Antonio Di Pietro, actuel 2emeilleur buteur, compte bien passer en tête de ce classement alors que de notre côté, les résultats lors de ces prochains rendez-vous ont une importance toute relative. On devra encore jouer Neufvilles et le Pays vert, deux belles formations, pour bien préparer un tour final qu’on espère entamer en récupérant quelques blessés. On compte bien sûr sur les retours de Murat Cal, Romain Nis et Laurent Secci pour nous donner un peu de poids offensif. Quoi qu’il arrive, on ne se met aucune pression inutile. N’oubliez pas qu’en début de saison, nous visions le maintien avant d’espérer finir dans la colonne de gauche. Quand la possibilité d’aller au tour final s’est présentée, on s’est dit qu’on pouvait réaliser une très bonne saison. Si maintenant la montée en P2 se réalise, on pourra parler d’excellente campagne. Et si nous restons en P3, on fera tout pour faire aussi bien la saison prochaine. "