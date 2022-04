P4A: Molenbaix a fêté ses anciens par une victoire

Thumaide B prépare l’avenir

Invaincu depuis quatre rencontres, Thumaide B est assurément une des équipes en vue en cette fin de saison. Face à Anvaing B, les ouailles de Thibaut Maes ont confirmé leur forme du moment même si tout n’a pas été facile. " On a vite été mis en confiance avec notre but d’ouverture. Anvaing a souvent dominé stérilement les échanges mais à chaque fois, on a réussi à leur mettre un coup au moral en inscrivant un but. C’est notre quatrième match sans défaite, ce qui confirme notre bonne forme actuelle. C’est aussi un message clair pour la saison prochaine où on veut vraiment construire quelque chose de bien. "

Un derby sans passion

On a vécu un match de fin de saison dans le derby qui opposait Houtaing à Wodecq. Les deux formations terminent l’exercice au petit trot, il ne fallait donc pas s’attendre à un spectacle de grande envergure comme le confirmait Arnaud Liétard, le coach houtainois: " C’était un derby sans enjeu et ça s’est ressenti… Contrairement au match aller qui était animé, il n’y avait pas grand-chose à signaler. Le résultat nul était donc logique car personne ne méritait de gagner. Et pour retirer quand même quelque chose de positif, retenons que le match a été très correct. " On se contentera donc de ça…

Enfin, terminons ce tour de la série A par Templeuve B qui a validé son ticket pour le tour final suite à sa victoire à Estaimbourg B. Un succès pour l’entraîneur Laurent Baert qui, pour sa première expérience en tant que T1, réussit un coup de maître.