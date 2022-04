P3A: Un tour final qui fait toujours rêver la Montkainoise et Bléharies

Avec trois finales à disputer, le coach kainois sait qu’il ne faudra pas verser dans l’excès de confiance. " On se méfie de Taintignies qui a besoin de points et qui est en confiance après sa victoire du week-end. Ensuite viendront encore des duels contre la Squadra et Escanaffles. Nous sommes optimistes même si nous savons que le football n’est pas une science exacte ", poursuit Fabrice Leleu qui prépare déjà activement la prochaine saison en ayant déjà attiré Quentin Disy, son ancien capitaine à l’Enclus, qui désire se relancer mais aussi Gaëtan Houssier, actif cette année à Ere.

Une tranche sans importance

Toujours dans le haut, la défaite de Bléharies à Néchin n’a visiblement aucun impact sur le moral des troupes de Florian Sénéca qui sait que son équipe doit miser sur le classement final du championnat plutôt que sur la troisième tranche pour disputer le tour final. " Cette tranche n’a jamais été un objectif. Nous avons notre sort entre les mains et on veut poursuivre notre belle série qui dure depuis le début de l’année civile avec l’envie de faire durer notre saison un peu plus longtemps que d’habitude ", explique le coach qui s’applique à finir son bail à Bléharies de la meilleure façon avant de céder le relais à Jimmy Dubart, récemment désigné pour reprendre l’équipe.

Ce samedi soir, Bléharies recevra une équipe d’Ellezelles qui n’a plus rien à espérer dans ce championnat mais qui met un point d’honneur à jouer chaque match avec sérieux. " Je m’entends bien avec Yves Moreau et on a pu avancer le match pour que les deux équipes puissent ensuite participer à Festy-Pâques, notre principale activité festive de la saison. Un bon résultat samedi nous dégagerait d’une bonne dose de pression avant d’affronter le FC Tournai et l’Union. Contrairement à d’autres équipes, je n’ai pas peur de confirmer que nous sommes assez optimistes en évoquant la fin de saison. L’équipe continue à bien jouer et la défaite dans les derniers instants du match à Néchin ne nous affecte pas car malgré de nombreuses absences, le groupe a montré qu’il a les capacités pour bien finir la saison ", commente encore Florian Sénéca qui n’a plus semblé aussi serein depuis bien longtemps.

Deux matchs décalés sont au programme de la semaine. Mercredi soir, à 20h, Velaines accueille les Etoilés Ere dans un match capital pour le maintien du second cité. Le lendemain, à 19h30, on aura le droit à un duel entre Wez-Guignies et Rongy.