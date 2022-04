P2A: Sale week-end pour les mal classés !

Après trois défaites et un nul contre Estaimbourg, Anvaing a renoué avec le succès en infligeant un score de forfait à une équipe de Meslin Grand Marais qui n’avait vraiment pas besoin de ça! " Si on a dû faire face au réveil d’Anvaing? Franchement pas. Parce que notre adversaire n’a pas dû forcer son talent pour rafler la mise, analyse Jonathan Labie. On a gentiment offert quatre buts sur cinq sur un plateau. Le football est parfois bizarre parce que je sentais vraiment les gars concentrés et appliqués. On fait un non-match alors qu’à l’échauffement on a l’impression que tout va bien se passer. Après deux minutes, on laisse l’attaquant armer sa frappe; on presse un bon quart d’heure avec une belle occasion d’égaliser avant qu’un de mes défenseurs ne loupe sa passe en retrait, deuxième but à la clé et véritable coup de massue. À partir de là, tout s’est effondré. Dès qu’on est mené, on lâche prise. Je sens aussi chez certains une fatigue physique après beaucoup d’efforts."

Herseaux a officiellement assuré son maintien en dominant Péruwelz. " On voulait absolument que notre sauvetage soit mathématique, c’est fait, concède Julien Deconinck qui a suivi le match… depuis la Corse. M ais très attentivement, merci à mes T2 et T3. Même si notre adversaire était renforcé par des P1 alors qu’on devait faire face à quelques défections, le succès est mérité. Il nous reste à bien finir la saison. "

C’est exactement ce que pensent l’Union Warcoing battue à la Real, Havinnes à Obigies (NDLR: où Noah Rubrecht et Thomas Hovine ont signé pour l’année prochaine) et Esplechin face à Isières. On se répète mais il faudra rectifier le tir en ce long week-end pascal…

D’habitude à cette époque de la saison, on parle tour final avec Jean-Do Vessié mais pas en cette année du centenaire vraiment particulière. Imaginez: ça fait dix semaines que les Templeuvois n’avaient plus gagné (NDLR: le 30 janvier contre Obigies): neuf défaites et… un nul à Enghien! " Il nous fallait peut-être un derby pour renouer avec le succès, constatait le coach. On est content bien sûr parce que je ressentais pas mal de frustration et l’envie de briser cette spirale négative. Depuis quinze jours, Van Cauter et Andal sont revenus, ça a fait du bien à l’équipe. Ibrahim a joué un match et demi et a marqué deux fois. J’avais rappelé l’importance de la fierté, de l’orgueil, de l’honneur de jouer pour le club. Notre rôle d’arbitre pour le tour final d’abord puis pour le maintien. Le groupe a bien compris."