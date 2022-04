P2A: Enghien et Ere à leur place, proche du tour final

Dans le camp d’en face, Lucas Fidalgo a sorti une grosse prestation. " J’ai pris pas mal de coups en première période, souriait-il. mais on connaît Enghien, sa rugosité et sa faculté à se projeter très vite vers l’avant. Après la pause, il nous a manqué un peu de sérénité. Quand on mène 0-2 à la pause, on peut être déçu du résultat; par contre, en voyant la seconde période, on peut dire qu’on s’en sort très bien. La seule chose qu’on peut regretter, c’est de ne pas avoir planté un but supplémentaire. À 0-2, tout le monde sait que rien n’est fait et qu’un seul but adverse peut tout changer. C’est ce qui s’est passé. Maintenant, les deux équipes sont à leur place, on reste dans notre bonne dynamique." Avec le tour final en ligne de mire…