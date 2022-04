L'étau se ressere autour du leader hérinnois de P4B

A trois journées de la fin, Hérinnes est toujours devant mais n’a désormais plus le droit à l’erreur. Cependant, le programme qui attend le leader lors des trois derniers rendez-vous avec Béclers B, Wez B et Taintignies B ne devrait pas les inquiéter pour le titre. " Je ne suis pas du genre à paniquer. Ce résultat nul contre Risquons-Tout ne change pas grand-chose, à part qu’on aurait pu être champion à Béclers dimanche. On va commencer par gagner là-bas et puis on verra. En principe, on devrait récupérer un effectif au complet pour les trois derniers matchs. Et ce sera d’ailleurs bien utile car on se rend compte que certains joueurs sont indispensables dans l’équipe. "

Leuze ne se fait pas d’illusion

Dans le même temps, Rumes et Leuze en ont profité pour se rapprocher à trois unités du leadership. Facile pour les Rumois face à Wiers B et plus compliqué pour les hommes de Corentin Coudou en déplacement à Havinnes B. " L’important pour nous était de relever la tête après notre défaite du week-end précédent face à Hérinnes. Il fallait bien repartir en prévision du tour final. On a livré un match sérieux du début à la fin et notre victoire était donc logique même si la finition a encore fait défaut à plusieurs reprises. Pour le titre, je ne me fais pas trop d’illusion. Les Hérinnois avaient droit à un petit faux pas et ils l’ont fait le week-end dernier. Pour le titre, je ne pense pas que ça changera quelque chose. Par contre, je me méfie énormément de Rumes qui est euphorique depuis plusieurs semaines. Pour le tour final, ce sera un fameux adversaire ", conclut le coach leuzois.

À noter un peu plus bas, la nouvelle victoire de Barry-Carrières qui poursuit sa belle série après son succès face à Béclers B. Les protégés de Cyril Darras pointent désormais à la dixième place du classement général et à la sixième place de la dernière tranche.