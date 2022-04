Gley a cueilli les étoiles à Mouscron malgré les crampes

Et quand il est question de tennis de haut niveau en terres hurlues, le Français Jacques Gley n’est jamais loin. Cette fois encore, c’est le directeur de l’école de tennis voisine du TC qui a inscrit son nom au palmarès, mais non sans mal. " J’ai vraiment dû puiser dans mes réserves en finale, avoue celui qui pointe au 32e rang belge. À la fin du match, j’ai souffert de crampes, que j’ai essayé tant bien que mal de dissimuler. Entre ça et le soutien du public qui allait clairement à mon adversaire, tout s’est un peu ligué contre moi, mais j’ai réussi à remporter le jeu décisif du troisième set au mental. Une belle victoire! "

Un «cinq étoiles» en juin

Et que ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’admirer le niveau de jeu proposé la semaine dernière au TUM se rassurent: ils auront très bientôt droit à une session de rattrapage, et pas n’importe laquelle! " C’était la dernière fois que j’organisais un "trois étoiles" à Pâques, reprend Domi Seynhaeve. Pour la simple et bonne raison que nous proposerons désormais à la mi-juin, et à compter de cette année, un tournoi estampillé "cinq étoiles". " La différence entre trois et cinq étoiles? Le prize money, tout simplement! Et celui d’un cinq étoiles est suffisant pour attirer les tout meilleurs joueurs belges, internationaux mis à part. Même si le niveau s’annonce très relevé, Jacques Gley compte bien tenter sa chance. " Ce tournoi est déjà coché à mon agenda, " confirmait le Mouscronnois d’adoption entre deux étirements dès sa sortie du terrain.

D’ici là, on ne va pas chômer au TUM puisque le tournoi de doubles y bat actuellement son plein, alors que les interclubs débuteront d’ici quelques jours. " Avec 28 équipes en lice, un bon score, " pointe "Domi", le maître des lieux. Des interclubs qui offriront sans doute un niveau de jeu moindre à celui déroulé par les Messieurs 1. Mais niveau spectacle, certes d’un autre genre, les interclubs n’ont souvent rien à envier aux tournois étoilés.