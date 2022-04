Eric Sarraut court pour le plaisir sur les routes de l'ACRHO

En 2020, il s’aligna à trois épreuves: le Jogging des Amis sportifs velainois, le Jogging du Printemps à Bury, et le Jogging de l’ILM à Kain, où malgré les flancs du Saint-Aubertin, il courut à une moyenne de 4’58 au kilomètre. Ce qui reste son record mais cela ne le tracasse guère! Avant que le Covid ne vienne tout arrêter…

Après Blicquy, et Basècles, il en était ce samedi à Anvaing, à sa troisième épreuve de la 40e saison du Challenge de l’Amicale des courses sur route du Hainaut occcidental…

Il faut aussi dire qu’habitant Ellignies-Sainte-Anne, entre Tourpes et Belœil, Blicquy-Aubechies, et Basècles, il ne doit pas effectuer de longs déplacements pour se rendre à certaines courses. Mais il s’est aussi déplacé jusque Celles, Kain et ce samedi à Anvaing où il a terminé 234e bouclant les 12 km, vallonnés.

Un marathon pour ses 50 ans

"Certes, le parcours était vallonné, et le vent assez fort mais c’était une belle course bien organisée par une superbe équipe.

Je ne me soucie pas trop des chronos et des moyennes. Je cours contre moi-même selon mes propres sensations. Et je savoure les belles organisations de l’Acrho et la superbe ambiance, entre les coureurs mais aussi avec les bénévoles. Je n’ai pas non plus d’ambition quant au classement général final comme me classer dans les x premiers…"

"À 20 ans, j’ai couru des semis-marathons. Après il y a eu les enfants à s’occuper. Lucas a maintenant 18 ans et il joue au foot. Aline en a 14 et pratique la danse."

Le dossard 1584 est V2 même s’il n’aura ses 50 ans qu’en fin d’année… "Je voudrais courir mon premier marathon pour fêter mes 50 ans… Mais je n’ai pas encore décidé lequel…

Je m’entraîne trois fois par semaine. dont une séance en groupe, souvent à quatre, avec notamment Céline Brouillard."

Lors du portrait que nous lui avions consacré le 25 avril 2017, ainsi qu’à son papa, Céline nous disait qu’elle aimait la couture… et la course à pied. La Quevaucampoise adore toujours l’ambiance du Challenge Acrho et les gens sympas qu’elle y rencontre…

Éric n’a pas de soucis à se faire, avec Céline, et son papa, il est bien entouré.