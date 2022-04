D1B: Excel Mouscron, un club sans licence et sans stade…

L’Excel rattrapé par son passé

Pour justifier son refus, la Commission a avancé plusieurs arguments. Le premier semble logique, Mouscron n’a donné dans son rapport aucune garantie quant à la continuité du club pour la saison à venir. " Le club fait face à des besoins de liquidités ", peut-on lire.

Le REM se montre dès lors en retard de paiements pour les salaires de la saison mais aussi de la précédente (contrats cassés de Faraj et Silvestre…) mais aussi auprès de l’ONSS, du précompte professionnel, de la TVAet de plusieurs fournisseurs. Le club a également différentes dettes envers des clubs ou Fédérations.

Plus inquiétant encore, l’Excel se retrouve sans… stade! En plus de ne pas avoir réglé l’ensemble des loyers envers l’IEGpour le championnat en cours, il n’a également pu donner une convention des autorités locales et du propriétaire du stade qui autorise la tenue des rencontres…

Enfin, le matricule 216 se fait également rattraper par ses ennuis judiciaires. Il est mis en inculpation pour faux et usage de faux. La Commission estime que différentes personnes étaient bien en charge du club par le passé (Rautenberg et Zahavi notamment) ce qui était interdit. Cela se base notamment sur des écoutes téléphoniques de… Paul Allaerts. La Commission estime que des faux ont été rentrés lors des derniers dossiers pour la licence depuis la saison 2016-2017… C’est un motif supplémentaire de refus

Pour un euro symbolique

Dans les prochains jours, le club peut faire appel à cette décision face au Centre belge d’arbitrage pour le secteur sportif. " Mais nous devons trouver un repreneur pour cela. Sinon, cela ne sert à rien de lancer la procédure ", reconnaît Benjamin Seillier, le CEOhurlu, avec sincérité.

Afin de faciliter la transaction, Gérard Lopez est prêt à céder le REMpour un euro symbolique. Une preuve supplémentaire que le Luxembourgeois veut se débarrasser au plus vite d’une institution qu’il a qualifiée de "verrue" face à des supporters bordelais… Mais pour que la vente soit conclue à un tel prix, il faut trouver une personne capable d’assurer la continuité du club. Il faudra donc éponger les dettes qui ont grossi au fil des mois (NDLR: on parle d’au moins trois millions. Mais certaines sources parlent d’un montant bien plus gros). Une tâche loin d’être aisée. Surtout quand on voit les autres casseroles qui traînent…

Le temps presse au Canonnier! Et la lueur d’espoir s’estompe chaque jour un peu plus. Au point de totalement s’éteindre et de se diriger vers une nouvelle faillite? Vivra-t-on le dernier match pro de l’Excel dimanche à Waasland? On est réellement en droit de le craindre…