Après deux ans de pause, Steve Dugardein reprend du service à Dottignies

À l’époque, l’ancien capitaine emblématique nous précisait que le football était fini pour lui. " Le football, c’est fini pour moi. J’y ai donné une grande partie de ma vie. Mais je ne ressens désormais plus la petite flamme en moi. Continuer à entraîner, juste pour l’argent, cela n’a jamais été mon état d’esprit. Si on ne fait pas les choses avec passion, on les fait mal. Il est donc temps de m’arrêter. "

Mais on le sait, le ballon rond est un virus qui s’imprègne profondément dans les veines et qui est bien plus tenace que le Covid-19. Une fois qu’on y est contaminé, il est presque impossible de faire machine arrière. Après deux ans d’inactivité footballistique, Steve Dugardein va revenir dans un monde pour lequel il a tant donné.

L’ancien coach va faire son retour dans le club de la cité de la Main. " Le RDS est heureux d’annoncer le retour au club de Steve Dugardein. Après une pause football de presque 2 ans (même s’il suivait son fils actif en U8 au RDS), il reviendra dans un rôle différent que précédemment. Il sera en charge d’épauler, avec Timmy Leveugle, l’équipe espoirs du RDS. Il apportera toute son expérience et compétence aux jeunes espoirs du club. Un beau duo qui se recompose mais au service des jeunes ", annonce les Dottigniens sur leurs réseaux sociaux.

Voilà un retour dont les gamins vont pouvoir pleinement profiter.