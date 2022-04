Une victoire qui soulage à Renaix

On regrettera qu’ils ne s’y soient pas pris plus tôt. Mais on ne peut malheureusement pas refaire l’histoire.

La satisfaction était également de mise dans le chef du capitaine, Marvin Foucart. " Ces quatre points sur neuf nous réconfortent. Depuis janvier, on sent qu’il y a un mieux. Nous n’avons pas l’habitude de mener au score car habituellement, c’est nous qui encaissons au début des rencontres. "

Il reste trois matchs aux Renaisiens pour confirmer cette nouvelle dynamique et terminer en beauté l’aventure. Ensuite, il sera temps de prendre part à une nouvelle prénommée KSK Vlaamse Ardennen.