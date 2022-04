Titre, tour final, relégation: tout est encore remis en question en P1 !

Il y a, par contre, des victoires qui vous rendent la banane! Pour avoir fait preuve de patience, Ronny Roelen a bien le droit de savourer cette victoire à domicile qu’il attendait tant. "Ce ne fut pas sans mal! Notre période de flottement nous a fait vivre une rencontre à rebondissements. Pour une fois, le brin de chance était de notre côté. Au final, je suis satisfait de la mentalité affichée et de la confection de nos quatre buts, tous plus beaux les uns que les autres. Et le tout avec treize joueurs présents. Heureusement, je pourrai en récupérer quelques-uns pour présenter un effectif plus consistant à Molenbaix."

Sébastien Terlin était aussi un coach heureux dimanche soir. "Nous avons bien joué au football, alliant combinaison et sortie propre vers le but gillycien. Dommage qu’il ait manqué parfois le dernier geste devant le but. Mais nous prolongeons notre spirale positive sans nous prendre la tête. Nous réalisons une bonne opération mais je pense qu’il sera difficile d’aller chercher Monceau et/ou Molenbaix. J’estime notre pourcentage de décrocher le titre assez faible."

Il y a aussi des défaites qui ne déclenchent pas nécessairement un séisme cataclysmique de déceptions. Molenbaix a perdu à Hornu après avoir eu les occasions de gagner. Qu’à cela ne tienne, la marge d’erreur n’est pas dépassée pour Charly Vanherpe, le T2 cellois. "Certes, nous n’avons plus notre sort entre les mains. Mais il reste trois rencontres à jouer et des points vont encore se perdre dans les calendriers respectifs. Nous ne devons pas regarder dans l’assiette du voisin mais nous focaliser sur nos rendez-vous pour prendre neuf points sur neuf. Nous méritions sans doute le nul à Hornu mais nous n’avons pas su profiter de deux occasions en or. À nous de corriger pour que cela ne se reproduise plus."

Le Pays Blanc aime les montagnes russes. Un coup, je remonte et je regarde vers le haut, un coup, je redescends et je jette un coup d’œil inquiet en bas. En bon prof, Loïc Delval analyse la situation de son Pays Blanc. "La carte rouge est un fait de match qui peut se produire. Mais avouons que Soignies aurait tué le match bien plus tôt en se montrant plus réaliste. Pourtant, prendre un point nous aurait fait du bien car, depuis le succès contre Belœil, c’est la disette. Une fois de plus, passer du tour final à la lutte pour le maintien est très rapide. Dimanche, la victoire à Morlanwelz sera impérative pour éviter une fin de championnat stressante."