Pierre Denays s’était déjà imposé à Anvaing en 2008. Depuis, il a remporté quelque 38 succès sur les épreuves du Challenge du Hainaut occidental.

Pour la 17eédition de la Foulée anvinoise, l’épreuve était passée d’un départ au terrain de foot d’Anvaing à la cour de l’athénée Lucienne Tellier voisin de la jolie piste "bleue" d’athlétisme. Et la distance était passée de 10,9 km à 12 km. Avec un parcours plus vallonné, donc plus difficile que les 16 éditions précédentes. Le vent fut un adversaire supplémentaire "Heureusement qu’on ne l’avait pas de face en fin de course pour remonter vers l’arrivée…" C’était l’avis de nombreux participants dont le vainqueur du jour… Mais le changement, c’est bien aussi, il fut apprécié!

À 3 km de l’arrivée, Pierre avait mis une première accélération à laquelle seul Victor Vico avait pu répondre. Le kiné Tournaisien en remit une couche à deux bornes de l’arrivée pour précéder, en 40.28, Victor d’1’11’’ à l’entrée de la cour de l’athénée. Paul Bara décrochait la 3eplace en 42.49, suivi de Nathan Delbecq et Quentin Parent. Terminant aux portes du top 5, Jo Van Den Brulle est le premier vétéran 1.

À signaler aussi la superbe 8e place du jeune Espoir de la JSMC Edgard Turpyn – le vainqueur de la catégorie a fêté ses 18 ans, fin janvier -, qui termine en 44.44 soit à une moyenne de 3.44 au km.

Pierre Denays aura 33 ans le mois prochain. Fin du mois, le 30, il s’alignera au championnat de Belgique du 10.000 m, à Malmedy.

Pas de réelle surprise chez les dames: Virginie Dujardin, 33e en 49.27 (et 4.07 de moyenne au kilomètre) s’impose. C’est une Aînée 2 qui prend la deuxième place: Katia Dewilde terminant 69e en 53.56. Catherine Dujardin se classe 94e, et 2eA1, en 55.43; précédée par Auxanne, 1re "Da" et 92een 55.42. Mireille Duquenne, 114e, en 57.04, entre dans le top 5, en précédant Ophélie Pierre, qui fêtait son anniversaire ce lundi, d’une seconde…