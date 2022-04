P3B: cinq équipes en 4 points dans le bas

Le Soleil Levant profite du lourd revers concédé par Maffle à Enghien pour prendre une réelle option sur la troisième place, qui se jouera mercredi prochain lors du duel entre les deux équipes. À Ellignies, on commence tout doucement à envisager un éventuel test-match contre le troisième de la série A pour la montée. " Il est encore bien trop tôt pour s’emballer mais il est vrai que le sujet est sur la table dorénavant. Certains seraient partants, d’autres moins ", note le coach ellignien.

Les six formations de bas de tableau se rencontraient ce week-end. Et les grands gagnants se nomment Cuesmes, Dottignies et Saint-Ghislain. Devant Péruwelz, condamné depuis la 1rejournée, cinq équipes se tiennent désormais dans un mouchoir de poche et la course au maintien est totalement relancée. La JS Dottignies se coltinait le plus gros morceau à Boussu, huitième mais hors de portée de ses poursuivants avec déjà douze victoires. La victoire est d’autant plus précieuse que les hommes de Damien Schiavone ont encore quatre rencontres à négocier dont trois face à des adversaires directs, à savoir Kain, Estaimpuis et Saint-Ghislain. Dans une fin de saison complètement folle pour ne pas dire angoissante, on relève encore des affrontements entre Cuesmes et St-Ghislain, ainsi qu’entre Kain et Estaimpuis. C’est dire si toutes ces équipes sont plus que jamais concernées par le sauvetage et/ou la culbute en P4.

Et alors que son équipe A doit logiquement tout miser sur les play-off de P1, le BCJS Estaimpuis semble être le mieux placé pour accompagner Péruwelz. " J’ai un très gros problème d’effectif. Mes cinq joueurs ont été courageux mais il est temps que ça se termine ", déplore Francis D’Haese.