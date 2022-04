P2B: Templeuve sur le fil, Celles quasi relégué

Du côté d’Herseaux, la Fraternité a bien géré son match pour remporter un succès mérité contre Stambruges. " On menait de vingt points à la demi-heure avant de se relâcher et de laisser Stambruges revenir dans la partie. On sent que la première semaine de ramadan a laissé des traces dans les organismes de quelques joueurs mais on doit bien gérer la fatigue puisqu’on va rencontrer deux fois Boussu et accueillir Mons dans la quinzaine à venir ", commentait Manu Vandevoorde qui a apprécié la bonne prestation de son meneur Tim Hallemieux. Dans les rangs de Stambruges, Arnaud Glorieux regrettait le manque d’application de son équipe dans les moments difficiles: " On a comme d’habitude connu un début de troisième quart désastreux. Certes, nous sommes revenus dans le dernier quart mais Moussa El Mesaoudi et Valentin Libbrecht n’étaient plus sur le terrain, ce qui change le visage des locaux. On espère finir la saison par un deux sur trois en sachant qu’il sera compliqué de battre Blaton dimanche prochain mais que les rencontres face à Flénu et Saint-Ghislain semblent à notre portée si nous voulons finir dans le top 5. "

Désillusion pour Celles

Une nouvelle fois, Celles avait son sort entre les mains en se déplaçant chez la lanterne rouge et en sachant que Boussu avait perdu plus tôt dans la soirée. Hélas, les Cellois n’ont pas réussi à décrocher les trois points qui leur auraient permis de reprendre la douzième place au classement. " Sur l’ensemble de la saison, en se rendant compte qu’on n’a gagné que cinq fois, nous sommes à notre place ", commente Peter Dedeken qui a pourtant toujours cru au maintien. " On a eu une chance exceptionnelle de pouvoir monter en P2 mais certains joueurs n’étaient peut-être pas prêts pour ce défi, même si ça n’enlève rien à leurs qualités. Ce samedi, j’ai encore composé avec trois absents et, depuis quelques semaines, je me rends compte que la réussite sourit rarement aux équipes de bas de classement. On va néanmoins terminer la saison en essayant de créer des exploits contre Blaton et à Braine avant de penser à l’avenir et se concentrer sur ce que Celles a comme projet, avec ou sans moi. "

En fin de week-end, Blaton n’a pour sa part éprouvé aucune difficulté à venir à bout de Quaregnon. " C’était déjà plié à 41-17 à la pause et on a pu ensuite se relâcher en contrôlant les échanges ", disait Thibaut Péridaens après la rencontre. Un coach qui sait que son équipe doit rester alerte puisqu’elle n’aura pas de repos le week-end prochain et se méfiera de Stambruges qui, dans sa course au top 5, espère encore réaliser l’un ou l’autre exploit en cette fin de saison.