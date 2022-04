D3A: Le Pays Vert a montré deux visages au PAC Buzet

En deuxième, les Athois ont poussé un peu plus. Romont aurait pu (dû) ouvrir le score à la sortie des vestiaires. Mais il a trop tergiversé face au gardien adverse. C’est donc sur un nul blanc que les deux équipes se sont quittées. " C’est un résultat qui n’arrange personne , reconnaissait Jimmy Hempte au micro de nos confrères de Télésambre. Ils ont eu quelques occasions pour eux en 1remi-temps surtout. Mais parce qu’on leur offre… On s’en est procuré quelques-unes en 2e. Il y a dû avoir quatre ou cinq possibilités dans chaque camp. Plutôt que 0-0, cela aurait pu être 2-2. Cela aurait été plus agréable pour tout le monde. Mais une chose est sûre, le partage est logique ".

Tenter un jeu plus direct

Pour essayer de faire la différence, le coach du CSPVa tenté d’apporter plus de vitesse avec les montées de Gil Paternostre et de Quentin Paternotte. " J’aimerais qu’on joue parfois plus vite. Mais on n’y arrive pas assez souvent à mon goût. On veut trop souvent garder le ballon ou faire le crochet de trop. C’est dommage parce qu’il y avait moyen de profiter de la vivacité de Gil et Quentin ".

Assurés de leur maintien depuis plusieurs semaines, les Pays Verdiens auront encore deux missions à remplir. Ils accueilleront Gosselies le 24 et termineront par un déplacement à Saint-Symphorien. Mais avant cela, une petite semaine de repos!