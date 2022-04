A 16 ans, Corentin Lumen a vécu une première sans pression à la Real

Sur la pelouse, le jeune joueur a affiché de belles dispositions. Et on n’a pas spécialement ressenti de stress dans son jeu. " Il y en avait pourtant un peu , reconnaissait Corentin à l’issue des débats. D’autant que j’ai appris ma titularisation sur le tard. J’ai joué 75 minutes en P2 le samedi. On m’a demandé de sortir et on m’a prévenu que j’allais avec la D2 ce dimanche. Je pensais que c’était juste pour être dans le groupe. J’en étais déjà heureux. C’était encore plus vrai quand j’ai appris que j’étais dans le onze . Je ne m’étais pourtant jamais entraîné avec le groupe. Mais les coachs me connaissaient ".

Bien entouré, le gamin n’a pris aucun risque dans son jeu. Il a toutefois montré qu’il n’avait aucune crainte à aller dans les duels. Et le fait que l’attaquant luxembourgeois lui rende une tête ne l’a pas dérangé. " Aller dans les duels, c’est l’une de mes forces. J’aime aller dans l’impact physique. J’ai toujours la hargne. Dans l’autre sens, je sais que je dois encore améliorer ma relance. On m’avait dit de ne prendre aucun risque dans mon jeu. Si cela n’allait pas, je ne devais pas hésiter à balancer un long ballon ou dehors. Mais l’avantage ici, c’est qu’il y a toujours des possibilités. Mes coéquipiers décrochent beaucoup plus. J’avais toujours des solutions simples ".

«J’ai été très bien encadré»

Pour sa grande première, l’adolescent a pu compter sur l’aide de ses coéquipiers. Durant toute la rencontre, il a été encouragé par les plus expérimentés. Cela a commencé dès sa première passe avec un " bon ballon Coco " et cela ne s’est jamais arrêté. " J’ai été très bien encadré avec Jérémy Obin à côté de moi et Alfhusein Diakhaby devant. Ils avaient toujours un petit mot pour moi. Je connais déjà bien Isen (Leleu) aussi car j’ai joué plusieurs fois avec lui en P2 ".

Formé au club depuis ses cinq ans, Corentin aspire désormais à regoûter à ce niveau dans les prochaines semaines ou les prochains mois. " Il y avait quelques absences. Notamment la blessure de Kanda Tamanate. Mais j’ai essayé de saisir ma chance. C’est un football totalement différent de celui que je connais. Tout va beaucoup plus vite ici. Le pressing est également beaucoup plus haut. Il a fallu s’y adapter. Mais globalement, je pense avoir réalisé une rencontre correcte ".

C’était en tout cas l’avis de Fabrice Milone quand on l’a croisé dans les couloirs juste avant l’interview de son poulain.