Scores: 15-18, 32-35, 45-50, 55-61. Brunehaut: Caridi 10, Thomazé 4, Bellanger 20, Verchain 10, Blanc 18, Legrand 13, Comblez 0, Lemaire 1.

Pas facile de traverser la Wallonie pour jouer un match le vendredi à 21 heures. Nos régionales en ont fait l’expérience mais ont assuré l’essentiel en prenant les trois points dans cette rencontre du premier tour reportée de longue date. Brunehaut a mené pendant presque toute la partie sans jamais se mettre à l’abri, Angleur passant même brièvement en tête après 28 minutes (45-42) avant de subir un 0-8 qui remettait les visiteuses sur les rails. " On n’a pas eu entraînement cette semaine et on a souffert sur un petit terrain avec beaucoup de lignes au sol, ce qui n’aide pas à trouver des repères. On retiendra le bon match de Marie-Alice Legrand alors que l’apport du banc a été insuffisant. Pas idéal dans ces conditions de gérer la fatigue alors qu’on doit jouer un deuxième match le même week-end ", commentait Lorine Gobert à l’issue du match.

Liège Pa. B – Brunehaut A 60-54

Scores: 11-16, 29-30, 44-45, 60-54. Brunehaut: Caridi 2, Thomazé 0, Bellanger 7, Verchain 7, Blanc 20, Legrand 7, Comblez 0, Lemaire 3.

Il y avait clairement des traces de fatigue dans les organismes dimanche après la défaite subie à Liège, une des équipes en forme du moment et quatrième du championnat juste derrière Brunehaut. Si le résultat n’a plus de réel impact sur le classement, Lorine Gobert se montrait déçue par la prestation de son équipe: " En prestant pour la deuxième fois en déplacement en 48 heures, il fallait jouer avec la tête au lieu de s’emballer et de beaucoup courir. On a clairement manqué de lucidité en fin de partie, les cadres de l’équipe ayant beaucoup joué alors que le banc n’a pas eu le rendement espéré. Avec 29 pertes de balles, on peut difficilement faire la différence. Bravo à Liège qui a montré plus d’envie que nous. Il nous reste deux rencontres, contre Angleur et à Ottignies, pour finir la saison sur une bonne note. "