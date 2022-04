P1: Templeuve s'empare logiquement du derby contre Kain

Kain B entamait ce derby avec de l’intensité. Cela leur permettait de garder Templeuve à portée de vue à l’issue du premier quart-temps (15-18). Par la suite, les Templeuvoises sont parvenues à s’installer dans la raquette kainoise et à concéder de nombreuses fautes. L’aisance affichée aux lancers-francs par les visiteuses ne laissait aucune chance aux Kainoises de maintenir la cadence. Sans démériter, le TEF a cédé son emprise sur le match à l’expérience de leurs voisines frontalières.

La lucidité que Ludo Peeters porte sur cette rencontre n’y changera rien. "C’était comme un match d’entraînement, sans beaucoup d’envie. Le manque de rythme est aussi dû aux nombreux coups de sifflets. On joue en dents de scie mais 20 points d’écart contre Templeuve, c’est logique car elles pouvaient être meilleures de leur côté aussi. On subit beaucoup de lancers-francs et Templeuve est doué dans ce domaine.

Ensuite, avec la sévérité arbitrale dès que nous jouions plus agressivement, il était dur de les rattraper. Il y avait de la fatigue chez les filles qui avaient joué en R2 juste avant, ce qui n’aide pas."

Son apprécié confrère templeuvois, Benjamin Vanhoutte avait une analyse similaire tout en retirant évidemment plus de satisfaction. "On a bien défendu par séquence pour récupérer pas mal de ballons pour s’offrir des paniers faciles pour se détacher. Je voulais gagner par 20 points et c’est réussi. Je suis content de cette suite de derbys remportés.

Leur début intensif était prévisible mais je savais que nous pouvions nous décoller à un moment donné et c’est ce qui s’est produit. Ce qui est génial c’est que mes joueuses finissent cette saison sereinement mais en gardant l’envie à chaque instant."

Le zèle des référées a donc pesé dans la balance de cette partie. Il est aussi évident que les situations respectives des deux clubs actuellement ne leur permettent pas d’entamer les rencontres avec la même fraîcheur mentale et physique, au grand dam du TEF Kain.