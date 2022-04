P1: Beloeil peut encore croire au titre !

Ecueil dressé pour l’Union que ce déplacement à Gilly pas encore totalement rassuré sur sort en P1. Et les doutes visiteurs s’installent de plus belle quand un penalty sur Maleon n’est pas sifflé après dix minutes. Ils s’intensifient encore un peu plus lorsqu’un but visiteur est annulé pour hors-jeu préalable ! On ajoutera enfin que Gilly se montre dangereux en contre pour ne pas rassurer le camp beloeilois.