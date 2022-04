Les locaux mettent la pression. Au quart d’heure, Harmegnies, décalé sur la gauche, ouvre le pied droit et loge la balle à l’opposé. Quelques minutes plus tard, Bufkens décoche un envoi de plus de 30m qui trouve la lucarne. Les locaux laissent alors plus d’espace mais sans danger. À peine le ballon remis en jeu que, suite à un corner, Bufkens adresse un centre repoussé par le gardien dans les pieds de Fotso qui fixe le score. L’Union loupera un penalty.

Rencontrant quelques prétendants à la descente en cette fin de championnat, la REAL joue le jeu et peut aussi se réjouir de la bonne intégration des jeunes du cru.

Enghien – Ere 2-2

À chacun sa mi-temps dans le choc du week-end, la première pour Ere au commandement après quatre minutes, Andrisse se montrant plus prompt sur le centre de Plume. Dans les arrêts de jeu, Fidalgo lance Plume en profondeur, l’attaquant profite d’une floche de Delvingt pour doubler la marque.

Le gardien local se rachète illico en empêchant Andrisse de faire 0-3 à la 47e avant que les Enghiennois n’entament leur remontée. Gortz échoue peu au-dessus de la tête avant que Deotto n’offre le 1-2 à Lecomte à la 57e. Staessens parti dans le dos des défenseurs dribble Spreux pour l’égalisation onze minutes plus tard. Le gardien d’Ere sort une parade pour écarter une tête de Brison. Les Enghiennois réclameront à juste titre un penalty pour une faute sur Lecomte mais l’arbitre ne bronchera pas.

" On n’était nulle part en première, pris de vitesse par une belle équipe d’Ere qui a bien joué au foot. On prend deux buts ridicules avant de sortir une deuxième période formidable. À 2-2, on a les occasions de faire 3-2, on les rate, il faut savoir se contenter d’un point", analysait Bernard Lenelle.

" On a trop reculé après la pause, peut-être parce qu’on a cru que les deux buts suffiraient. J’ai senti un peu de fatigue lors du dernier quart d’heure. On était venu pour un ou trois points. Quand on voit le scénario, on peut être satisfait avec le nul", répondait Julien Collie.

Anvaing - Meslin GM 5-0

Les Anvinois ont dominé de la tête et des épaules. Dès la minute initiale, Descamps déflore la marque. Dix minutes plus tard, Rigaux double la mise. À la 20e, Timmerman fait 3-0. Peu après la reprise, Dendauw transforme un penalty puis Anvaing contrôle. En fin de match, Timmerman fixe les chiffres.

Obigies - Havinnes 5-1

Devant des visiteurs rajeunis, les locaux vont exercer un pressing haut. Cuzzucoli doit s’employer trois fois durant les dix premières minutes. À la 20e, B.Samyn ponctue une belle action collective. À la demi-heure, sur un centre de la gauche, Marlier rate sa tête mais le ballon lui revient et il le pousse au fond. Cinq minutes plus tard, Bachely décoche un envoi imparable des 30m. Obigies va contrôler les échanges. À la 79e, bien lancé en profondeur, Samyn expédie un envoi dans la lucarne. Peu après, sur un centre de Colin, Grammens, du plat du pied, trouve le petit filet. En fin de match, Dormont, sur penalty, sauvera l’honneur. Obigies peut croire au tour final.

Wiers - Luingne 0-1

Dès la mise en jeu, un long ballon est repris par un visiteur mais la balle file à côté. Rousseau relance vers Aziz dont la reprise frôle la cage. Luingne a la maîtrise mais sans se montrer dangereux.

Même scénario en seconde armure. Un coup franc de Castelain passe à ras du piquet. Sur la relance, une erreur d’appréciation dans la défense permet à Reheul de récupérer le ballon et de lober Rousseau. Ce dernier arrêtera un penalty de Daly à la 80e. Wiers forcera encore deux corners mais sans résultat.

Herseaux - Péruwelz B 2-1

Dès la 4e, Pacco sort un bel arrêt. Peu à peu Herseaux rentre dans son match et se procure deux belles possibilités par Debailleul et Parein mais chaque fois Vandendooren sauve A la 36e, Lionaise ponctue une belle et rapide reconversion offensive des Péruwelziens. Joie de courte durée car au terme d’un beau mouvement, Parein est contré par le gardien mais la balle revient à Debailleul qui égalise.

Herseaux reprend par un pressing intense mais sur des essais cadrés de Debailleul, Parein et Lefebvre, le gardien qui effectue de beaux arrêts. À la 70e, Lefebvre, sans doute hors jeu, est isolé et part éviter le gardien pour le 2-1. Peruwelz tente de réagir mais sans parvenir à inquiéter Pacco. Herseaux, en contres, se montre maladroit dans le dernier geste. Herseaux est sauvé grâce à cette victoire au caractère.

Templeuve - Estaimbourg 1-0

À la 11e, Delberghe trouve la latte et ensuite une volée de Andal passe de peu à côté. Dans l’autre camp, une mésentente dans la défense permet à Detremmerie de se présenter devant Roland mais son envoi est trop enlevé, Devianne l’imitera quelques instants plus tard. Dès la reprise, Delberghe centre, Andal anticipe et devance son opposant pour placer une tête victorieuse. Estaimbourg tente de réagir mais Templeuve reste organisé. Seul un service de Graulich pour Devianne obligera Roland à effectuer un brillant arrêt.

Esplechin - Isières 1-4

Les locaux se présentent avec 6 joueurs de P4 et sans gardien. C’est Meurisse qui se dévoue pour prendre place entre les perches. À la 20e, un but de Mary est annulé pour un hors-jeu discutable. À la demi-heure, Yakassongo lance Flament en profondeur pour le 0-1. Attout égalise puis tire sur la latte. Sur le contre, Yakassongo voit son centre repris par Moreau: 1-2. À la 70e, Steelandt place le ballon entre deux défenseurs et Flament fait 1-3. À la 87e, un corner de Yakassongo est prolongé de la tête par Moreau et Vanderoost, d’une belle aile de pigeon, scelle le score. Score un peu forcé et Esplechin n’a pas à rougir de sa prestation.