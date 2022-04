Après quatre défaites, Acren a mis fin à sa série négative

La série noire de la Real se sera arrêtée à quatre défaites de suite. Pour leur retour sur leur pelouse, les Camomilles ont assuré l’essentiel: retrouver les trois points. Tout n’a pas été parfait dans leur chef mais la réaction attendue est enfin arrivée. " Cela faisait quelques semaines que l’on ne prenait plus trop de plaisir à venir le dimanche , avoue Julien Toussaint. On s’est donc dit les choses à l’entraînement. Soit on continuait de la sorte et on tuait notre fin de saison, soit on se reprenait ".

C’est la deuxième option qui a été choisie face à un Givry, très déforcé, qui s’est battu avec ses armes. Durant 20 minutes, les Acrenois se sont joués de leurs adversaires du jour. La variation entre les longs changements d’ailes et les petites combinaisons courtes faisaient tourner en bourrique les visiteurs qui n’étaient pas vraiment rentrés dans leur match. Un peu à l’image de l’ouverture du score. Sur une sortie de corner, le défenseur, replacé en milieu défensif, a eu tout le loisir de faire 80 mètres en solitaire. Sa frappe croisée du droit était imparable pour Bartholomé. Dix minutes plus tard, le portier était par contre à la parade face à Kimbaloula alors que Toussaint avait déjà touché le poteau.

Peu à peu, les troupes d’Eddy Raskin rentrait dans le match. Nkokolo offrait une égalisation méritée à la pause. Même si Garcia Dominguez aurait pu redonner l’avantage aux siens s’il n’avait pas trop tergiversé dans ses feintes.

La deuxième période reprenait avec une belle occasion de chaque côté. Les échanges étaient plus rythmés et les duels plus durs. Sur une belle reconversion, Garcia Dominguez d’une talonnade trouvait Kimbaloula pour le 2-1 (53e). Cinq minutes plus tard, Koné profitait d’une approximation de Poncelet pour alourdir le score. On pensait alors que tout était dit. Mais les Luxembourgeois, qui rêvent toujours de maintien, étaient bien décidés à jouer le coup jusqu’au bout. Sur un centre, Devresse redonnait l’espoir. Dans la foulée, un coup franc était repoussé par Herment. Personne ne pouvait suivre. Juste après, Dufrasne, bien lancé dans la profondeur, loupait également le cadre et donc l’égalisation. La chance de Givry était passée. Sur un contre, Garcia Dominguez offrait son 3ecaviar de l’après-midi. Kimbaloula n’avait plus qu’à pousser dans la cage vide. Même si un hors-jeu aurait dû être sifflé par M. Muratore. " C’est dommage car cela restait jouable pour nous , râlait Eddy Raskin, le coach de Givry, à l’issue des débats. Quand on sait qu’on avait fait un retard de deux buts en quelques minutes la semaine dernière… "

Avec les défaites de Verlaine et de Couvin (contre Durbuy!), les Jaunes et Noirs loupent une occasion en or dans le bas de tableau. Du côté d’Acren, il n’y a plus rien à jouer en cette fin de saison. Mais la victoire fera du bien au moral après un long mois de disette. L’objectif fixé par les coachs est encore réalisable. Mais pour atteindre la barre fixée des neuf points, il faudra réaliser un six sur six.

Ces dernières semaines, on avait plus souvent entendu les Acrenois pester à la fin des rencontres à cause des résultats. Cette fois, les sourires étaient bien plus nombreux sur les lèvres. Comme sur celles de Corentin Lumen qui a connu sa première titularisation à seulement 16 ans. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Sur l’ensemble de la rencontre, la victoire locale est méritée, même si elle a mis du temps à se dessiner. On le reconnaissait aisément dans le camp adverse. " Physiquement et mentalement, on est dans le dur , reconnaît Pierre-Antoine François, le capitaine de Givry. On peine à être onze chaque semaine à cause des blessés. Cela nous empêche de faire les petits efforts nécessaires pour aller chercher la victoire. Mais Acren la mérite. Il a su nous mettre en difficultés avec la vitesse de ses attaquants ".

Du côté des Camomilles, on se réjouissait de la bonne réaction collective. " On se devait de reprendre du plaisir mais d’en donner aussi aux bénévoles qui nous permettent de jouer , détaille Julien Toussaint. Ils se déplacent pour nous et on était catastrophique, comme la semaine dernière contre Tubize. J’étais à peine repassé par la buvette tellement j’avais honte de notre prestation.

Cela a été mieux aujourd’hui même si on aurait pu tuer le match plus vite. C’est notre péché mignon. On a l’art de se mettre dans le dur en ne concrétisant pas. Certains ont parfois voulu rentrer dans le but avec le ballon ou faire la feinte de trop. Pourtant, on a vu qu’on est plus efficace quand on joue simple. Comme sur le but de Diakhaby ou quand je touche le poteau ".