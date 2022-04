R2B: Le courage n’a pas suffi pour Kain qui file vers la P1

Le coach insiste en effet sur les actions offensives et le message passe bien puisque les Kainoises n’ont pas peur d’attaquer l’anneau et de provoquer les fautes. Le 17-17 après huit minutes laisse présager d’une partie serrée mais les Namuroises profitent de quelques errements dans la défense pour planter un 0-10 destructeur. Les locales se lancent alors dans une course-poursuite compliquée mais ont le mérite de ne rien lâcher. Mieux, à cinq minutes du terme, l’écart se resserre à cinq unités. On pense alors que tout est possible mais les Namuroises font parler leur fraîcheur pour reprendre leurs distances et décrocher un succès aussi précieux que mérité.

Du plaisir malgré la défaite

Malgré la désillusion au coup de sifflet final, Sam Vankeersbulck se montrait fier de ses joueuses. " La mentalité était très bonne et on sent que les filles ont pris du plaisir malgré les limites physiques qui font la différence dans le dernier quart. Le TEF a montré qu’il est capable de faire beaucoup mieux que son classement mais pour l’avenir, il faudra impérativement se remettre au travail. Bravo en tout cas aux sœurs Dubois qui, rentrées de vacances l’après-midi, ont livré un tout grand match, tout comme la capitaine Perrine Verzele, exemplaire dans son rôle de guide. "

Autre belle satisfaction, la prestation d’Elia Kadima Mutombo qui a tenté de s’imposer comme le leader de l’équipe sur le terrain: " On a insisté sur la mentalité avant le match et tout le monde s’est battu en sachant qu’on n’avait rien à perdre. On a joué avec n gros cœur et au final, on termine toutes avec le sourire. Que demander de plus? Malgré l’absence de Léa, certaines filles ont su se montrer et ont même tenté de prendre plus d’initiatives que d’habitude. C’est bon signe pour la suite et si on affiche le même visage contre Ottignies, on peut encore croire au maintien. "