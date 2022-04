Excel Mouscron: Teddy Chevalier en a vraiment «gros sur la patate»

" C’est difficile, ça fait mal. Mais c’est une équipe qui est championne donc c’est facile de dérouler.

Mais vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, comme des moutons j’ai envie de dire, sans salaire, c’est dur. Tous les jours on vient en se demandant ce que l’on va devenir. Monsieur Lopez, je n’ai pas peur de le dire, il nous lâche. C’est un lâche! Si demain il veut casser mon contrat, je n’en ai rien à foutre. Je n’ai jamais connu cela dans le football. C’est dommage parce qu’il y a un club. Il y a des gens qui travaillent. De bonnes personnes. Au final, tout ce travail est foutu à l’eau par une personne qui se prend pour Dieu. J’en ai gros sur la patate. Parce que tous les jours, on vient, on bosse, on s’arrache alors qu’on n’est pas payé et qu’on ne sait pas ce qu’on va devenir. Au bout d’un moment, il y en a marre. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil parce qu’il a de l’argent. Si mon contrat doit être cassé, j’en prends la responsabilité.

On a des familles, des enfants. Les gens qui bossent ici aussi… On n’a pas de nouvelles. Qu’il vienne nous voir en face pour nous dire qu’on arrête ou qu’il donne une explication. Je ne comprends pas son jeu… Mes mots sont peut-être durs ce soir. Mais c’est la même chose depuis octobre… Nous, on est professionnel. On est à 100%. Mais il y a un moment où l’humain lâche parce que c’est difficile…

J’ai vraiment envie de rester ici. je me sens bien. Il y a de bonnes personnes. C’est familial. On a tout pour réussir. On a de bons terrains, on a un beau stade. L’équipe a une bonne ambiance. Il y a un bon staff, des gens qui nous entourent. On espère qu’il y aura un repreneur. J’avoue qu’on y a cru. Mais avec l’échéance du 10 mai, on commence vraiment à se poser des questions. Je crains le pire. Ce soir, l’équipe a lâché. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Quand on voit droit dans le mur, c’est difficile. On a beau dire "C’est du foot, il faut prendre du plaisir" mais on reste des humains. On a des familles et c’est dur de se projeter. Mais s’il y a un repreneur et un beau projet, je suis prêt à rester comme beaucoup. Mais c’est très difficile… "