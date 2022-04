D1B: «Un tel groupe, cela n’arrive qu’une fois», avoue Jérémy Taravel de l’Excel Mouscron

Et Dieu sait que cela a été difficile au cours d’une saison où rien n’a été épargné aux Hurlus. Laissés totalement à l’abandon par les hautes sphères du club, ils ont pu compter sur une force de groupe irréprochable. " Après notre difficile début, José Jeunechamps et les gens du Futuro ont mis de bonnes choses en place. On a un super groupe qui pouvait faire autre chose sans notre départ loupé. On a effectué une superbe remontée. Mais quand tu perds une fois, tu peux vite retomber. Émotionnellement, même si j’ai 34 ans, cela a été une saison difficile. On a vécu beaucoup de choses.

Mais ce que je préfère retenir, c’est l’état d’esprit avec le noyau et le staff. À côté du sportif, il y a le côté humain. Je retiens aussi tous ces gens qui ont continué à bosser alors qu’ils ne sont pas payés: les employés, le coach, le staff… Je pense aussi aux supporters qui ont toujours été là pour nous. Entre coéquipiers, les moments durs nous ont soudés. C’est rare de trouver un tel groupe. On dit qu’il n’y a pas d’amis dans le foot. Mais ici, on a créé un lien fort. Le score de ce soir ne reflète pas l’équipe ".

«La direction?Je ne les connais pas»

Pour le défenseur central, les regrets risquent d’être éternels. " On pouvait clairement faire autre chose. Il y a tout ici: les installations le fitness, le Futuro mais aussi toutes les personnes qui travaillent. C’est une famille. Je ne suis là que depuis un an mais je me sens comme chez moi. Mais ce genre d’ambiance, cela dure une saison. J’avais déjà connu cela au Cercle quand on a été champion. C’est incroyable ce que l’on a vécu cette année. Et c’est ça qui fait encore plus mal ".

Plongés dans le doute, les Hurlus ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. La faute à un propriétaire, Gérard Lopez, qui ne donne aucune nouvelle sur son club. " La direction?Je m’en fous… Qu’est-ce qu’on peut faire? On ne l’a jamais vue… Moi je m’occupe de mes prestations, de mes coéquipiers du staff et des employés. Je n’oublie pas que certains ont des situations bien plus difficiles que nous.

Nos dirigeants ne sont jamais venus nous voir. Ils nous ont laissés dans notre merde… On n’a aucune relation. Je ne le connais pas donc je n’ai rien à leur dire…

Malgré tout, on espère tous une issue positive. Mais on n’a aucune nouvelle. C’est compliqué mais on ne va pas commencer à aller quémander tous les trois jours… Si cela s’arrange tant mieux. Sinon, on devra aller voir ailleurs ".

«Je veux rester mais…»

Ce que ne désire pas du tout le défenseur. Mais il ne restera pas au Canonnier à n’importe quel prix. " Mon contrat a été prolongé automatiquement d’un an. Je n’ai pas peur pour mon avenir parce que j’ai fait une bonne saison. J’ai déjà eu quelques contacts avec des gens qui me demandaient ce que je voulais faire. Pour moi, c’est clair: je reste ici. Je vais avoir 35 ans et je me sens très bien ici. Mais il faut voir si le club disparaît ou non. Et s’il reste, avec qui à sa tête? Car je ne veux pas repartir sur une année identique. Je ne veux plus me prendre la tête. J’attends le 10 mai ".