Sans équipe fanion et sans cotisation

1. Samedi On ne sait pas vous mais nous, dans le foot, le VAR, on s’y est vite fait! Et on se demande même comment on a pu faire avant, sans cette avancée technologique… On ne dit pas que tout est parfait, surtout en Belgique, mais il y a plus de bon que de mauvais. À quelques ratés, faute de caméra bien allumée, de prise bien branchée ou d’analyste bien réveillé, combien de bonnes décisions grâce à l’apport de la vidéo? Un paquet! Au point que le foot amateur est devenu envieux de ce système réservé au milieu professionnel. Il ne se passe plus un week-end en séries provinciales sans qu’on n’entende en bord de terrain: "Si on avait le VAR…" Eh bah, imaginez que ce samedi, on a eu droit à l’assistance vidéo à Herseaux-Mouscron et ça a eu le don d’apaiser bien du monde dans le derby de P2 féminine! Alors, pas pendant le match mais après le coup de sifflet final. Le goal du 1-2 de Mouscron tombé en fin de partie était suspicieux selon Herseaux. Le ballon avait-il bien franchi la ligne de but? Persuadées que non, les Vertes avaient ainsi vu rouge sur le terrain avant de rire jaune dans le vestiaire après avoir vu une vidéo d’une spectatrice attestant que le cuir était rentré. Le VAR, ça calme!

2. Dimanche Luingne champion, le reste est du bidon! Il était écrit que la saison serait à nouveau Cleugnotte. Comme en 2020 avec le titre de P3, comme en 2019 quand ils se sont coiffés des lauriers de P4, les Luingnois de Gio Seynhaeve ont été impériaux, en P2. Troisième sacre d’affilée pour l’équipe A du président De Rouck qu’on ne peut que féliciter d’avoir pris la décision, en 2018, de quitter le foot flandrien pour rejoindre le foot hennuyer. Car il nous offre une des plus belles histoires de notre foot régional avec ces trois montées successives, rejoignant à la vitesse de l’éclair une P1 où il retrouvera le Péruwelz FC qui, il y a quelques années, nous a offert, à peu de chose près, le même exploit. Mais la vague du succès est tellement impressionnante – l’équipe B est aussi titrée, en P4! – à Luingne qu’on voit bien les Cleugnottes poursuivre leur folle ascension car, là-bas, ils ont tout compris au foot: formation, formation et formation!

3. Lundi Milesi, Segaert, Strand Hagenes, Plowright, Paleni, Flynn, Edvardsen-Fredheim… Ces noms ne vous parlent sans doute pas à moins que vous ayez suivi avec grande attention le Triptyque des Monts et Châteaux de ce dernier week-end. Mais retenez-les car, parmi eux, vu la réputation de révélateur de talents de la course à étapes frasnoise, vous avez sûrement l’un ou l’autre cycliste qui fera la pluie et le beau temps dans le peloton professionnel d’ici quelques années.

4. Mardi Le 22 mai, se jouera "le derby des anciens", un Racing-Union comme au bon vieux temps, un duel entre Rats et Infants prévu au Luc Varenne, dans le stade même construit à l’époque pour glorifier la création du RFC Tournai fusionné. Oh, le pied de nez!

5. Mercredi Mais qu’ils sont incroyables, ces Wanty! Ils nous sortent une meilleure campagne des flandriennes que les Quick-Step, pourtant rois dans les bergs et sur les pavés? Complètement hallucinant! À la victoire de Girmay sur Gand-Wevelgem, l’équipe basée à Tournai, managée par l’Isiérois Jean-François Bourlart, ajoute le Grand Prix de l’Escaut grâce à Kristoff. D’une façon étonnante, le sprinteur norvégien s’imposant en solitaire après avoir faussé compagnie à son petit groupe d’échappés: juste désarmant! À l’image de l’explication du colosse scandinave de 34 ans: "C’est ma première victoire en solitaire. J’ai attaqué à sept kilomètres de l’arrivée car j’étais trop pressé, je devais prendre l’avion pour rentrer chez moi après deux semaines en Belgique." Dix jours plus tôt, son coéquipier érythréen n’avait pas été aussi explicite une fois descendu de son vélo à Wevelgem mais il y avait déjà une histoire de retour à la maison: "J’ai maintenant hâte de rentrer chez moi pour revoir ma famille." Wanty a-t-il inventé un concept en termes de tactique et de motivation?

6. Jeudi L’info est passée inaperçue et pourtant, un club belge est champion d’Europe. Il s’appelle Ik Dien, est situé dans la région d’Anvers et a été élu meilleur club amateur du continent. Il possède 43 équipes, dont sept féminines; il compte 819 affiliés et 34 nationalités, ce qui en fait "le parfait modèle d’intégration" , selon l’UEFA. Et cela laissera sans doute plus d’un parent rêveur: il n’y a pas de cotisation à payer!

7. Vendredi On a oublié de vous dire: à Ik Dien, il n’y a pas d’équipe première masculine. Ah mais voilà!