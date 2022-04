La Real doit se reprendre à la maison pour éviter le long chemin de croix

Mais par fierté, par orgueil, les Camomilles se doivent de montrer un tout autre visage que ces dernières semaines. " On a eu un beau recadrage cette semaine , pointe d’entrée Fabrice Milone. On a l’espoir d’avoir une belle réaction à la maison. Notre public n’est peut-être pas en grand nombre. Mais ce sont des gens qui paient leur place le week-end pour venir les encourager. On a eu une bonne discussion avec le groupe. Denis Dehaene est également venu prendre la parole à l’issue de la séance de ce jeudi. C’était important pour remettre un peu les idées en place. On espère ne pas faire partir totalement en vrille une saison qui était plus que sympathique jusqu’à là. C’était une belle aventure. Il nous reste désormais trois rencontres pour bien la terminer. On se doit dans tous les cas de faire mieux que les dernières semaines. Même si chacun ne le fait pas pour le club, il se doit au moins d’avoir une réaction d’orgueil à titre personnel. On a insisté sur le fait qu’il fallait arrêter de toujours remettre la faute sur un autre. Parfois, se regarder dans un miroir peut faire du bien ".

Retrouver la notion de plaisir

Les joueurs doivent également retrouver une notion importante dans le sport: celle de prendre du plaisir. " C’est essentiel pour éviter un long chemin de croix jusqu’au bout. C’est la réaction collective que l’on attend car ce n’est jamais gai de prendre des tôles. On préfère désormais avec les gens qui le veulent encore vraiment. Même si ce sont des jeunes. Il faut reconnaître que c’est moins gai de travailler ces dernières semaines. Les séances sont plus compliquées… Il n’y a pas le feu mais c’est dommage de pourrir la fin de saison comme cela. Lors de la "remise en place", on a senti un groupe qui restait positif et constructif ".

Plus qu’à espérer que cela se traduise sur la pelouse synthétique. Givry reste un bon souvenir pour Acren. À l’aller, le club était revenu avec un succès 1-2 dans sa valise.

Si de nombreux clubs ont déjà annoncé de nombreux transferts ou plusieurs reconductions pour la saison à venir, c’est plus calme en ce sens à la Real. Mais ce n’est pas vraiment une surprise quand on connaît la façon de travailler de Denis Dehaene. Le manager de la Real aime prendre son temps afin de faire les meilleurs choix possibles. " On prépare cela gentiment , détaille Fabrice Milone. On sait ce que l’on veut et ce qu’il nous faut. Comme ce fut le cas cette année, on va continuer à travailler sur la mentalité des joueurs recrutés. Des mecs comme Benjamin Duyck, Sekou Koné ou Keeliane Leite sont de bons exemples. On va continuer là-dessus. On va également combler des départs car on va laisser partir les gens qui ne croient pas ou plus en notre projet. On sait qu’il y aura certainement 5 ou 6 départs. Cela fait partie du mode de fonctionnement ici. On va reconstruire à partir de là ".

Le travail avec les jeunes pépites du club va également se poursuivre. " On les intègre peu à peu (NDLR: à l’image de Cottens ou de Giacomelli). Je ne dis pas qu’il y en a 5 ou 6 déjà prêts. Mais il y en a un ou deux qui peuvent venir dans un groupe élargi. La même mentalité est également applicable en P2 avec quelques U19 qui peuvent percer en étant bien intégrés ."

Pour la venue de Givry, le staff acrenois devra se passer des services de Tamanate, toujours blessé, et forcément de Yoran Chalon pour qui la saison est terminée. Duyck (talon) reste incertain. Par contre, les entraîneurs de la Real vont récupérer Diakhaby de retour de suspension. Smars devrait également pouvoir prétendre à une place de titulaire. Il a pu s’entraîner normalement ce jeudi. " Ce n’est pas encore parfait mais on récupère quelques forces vives ", se réjouit Fabrice Milone.

Dans le milieu et offensivement, tout le monde est apte. Un choix sera fait après l’entraînement de vendredi soir.