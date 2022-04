Juste pour le plaisir, sans se prendre la tête

C’est donc sans pression que les Athois iront samedi soir à PAC Buzet, un adversaire qui se bat toujours pour sa survie. Les Carolos sortent d’un succès crucial à Stockel. Une victoire 0-1 qui maintient ainsi le chassé-croisé avec Gosselies pour éviter la place de descendant direct au profit de celle de barragiste.

Des départs compensés

L’approche du match joué à la rue Notre-Dame des Grâces sera donc foncièrement différente, le camp carolo étant toujours préoccupé par le verdict de cette saison, le camp athois étant déjà tourné vers la prochaine campagne. Celle-ci se prépare comme il se doit, l’effectif prenant forme, via les reconductions et le recrutement. La venue de cinq éléments est officiellement actée alors que le cas Sylla de Molenbaix reste plus problématique: le gardien Charlo de Tournai-Warcoing, le polyvalent Leleu d’Acren, le gaucher Nzuzi de Belœil, le back droit Thulier d’Anvaing, et l’offensif Itoua de Renaix.

Du noyau actuel, la majorité a rempilé alors que le jeune Mundine fera bien partie intégrante de l’effectif D3, son sérieux à l’entraînement et sa montée au jeu face à Tournai dans le derby ayant pleinement convaincu. Sans oublier Jadot qui se remet de sa grave blessure et qui fait partie des plans du Pays Vert. Par contre, ne seront plus au stade des Géants Paternostre, qui a signé à Enghien, Vieira, Frébutte et Hakimi ainsi que sans nul doute Luvuezo et Frésy.