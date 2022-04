Défaite interdite pour la promotion du Skill

Corentin Vleminckx s’attend lui aussi à une rencontre difficile. "Le titre reste notre objectif principal , martèle le passeur local. Comme on a été battus à domicile il y a un mois par le Sporta, on ne peut plus perdre. Gagner au tie-break, ce sera déjà limite. On va devoir gérer au mieux ce stress pour les trois rencontres qu’il nous reste. Et ne pas penser que c’est la fin du monde quand on rate une balle. L’adversaire a aussi le droit de jouer!"

Victor Lefebvre abonde. "On joue des équipes qui veulent faire un résultat contre nous car on est considérés par la plupart comme les éventuels champions. Elles jouent à fond alors que chez nous, des pépins physiques obligent des joueurs à s’économiser pour espérer finir le championnat. On a donc du mal depuis quatre matchs, surtout au bloc et au centre."

Nicolas Renaud rejoint son capitaine. "Même si on a battu Bruxelles D dimanche passé, c’est vrai que cela n’a pas été notre meilleure prestation. On a tenu en réception et on était plutôt bien organisés en défense. On va devoir monter notre niveau au filet si on ne veut pas se faire surprendre par des gars qui sont capables de sortir de gros matchs quand il le faut."

Côté visiteur, on tient tout de même à nuancer. "L’état d’esprit avant ce match est un peu spécial puisque quoi qu’il arrive, on finira quatrième , indique Geoffrey Mauroy. La motivation n’est plus la même et on s’entraîne moins bien depuis un mois. De ce fait, la condition physique est moins bonne. L’idée pour cette fin de championnat, ce sera de mettre tous les jeunes sur le terrain pour leur apprendre à assumer leurs responsabilités en vue de la saison prochaine. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne va pas donner le maximum contre une équipe qui nous avait convenu au premier tour" , prévient le coach de Nalinnes. Discours partagé par Mathieu Carlier, un de ses passeurs. "On a joué un match très abouti contre le Skill au premier tour. Celui de dimanche risque aussi d’être intéressant. Notre adversaire a quelque chose à jouer de plus que nous. Blessé au pied, je ferai l’impasse mais Lucas Dupont a l’habitude de me remplacer. Je n’ai donc aucune crainte de ce côté-là."