Le douzième barragiste? Place maudite!

Avec les possibles descentes de Gosselies et PAC Buzet de la D3 vers la P1, les conséquences pourraient être désastreuses pour la P2 avec un descendant supplémentaire, le treizième barragiste ainsi que le plus mauvais douzième des trois séries. Les quatre équipes s’affronteraient en un match, les vainqueurs restant en P2 et les battus basculant. Pour l’instant, l’Union a 23 points et cinq victoires ; Cuesmes en 2B, 26 points et sept victoires ; en P2C, Roselies n’a rien à craindre avec 33 points et neuf succès. C’est pour cette raison qu’on suivra avec attention le déplacement de l’Union à la REAL B samedi soir, celui de Meslin à Anvaing, de Péruwelz B à Herseaux le lendemain. Le reste du programme verra Esplechin recevoir Isières, Obigies-Havinnes, Templeuve-Estaimbourg avec des vues sur le tour final pour certains. Enfin, Luingne étrennera son titre sur la pelouse de Wiers avec la ferme intention de ne surtout rien lâcher ! N.N.