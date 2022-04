Mais vu le contexte extra-sportif qui plane au Canonnier, ce bilan n’a finalement que peu de sens. La seule certitude, c’est que les Hurlus ont été capables d’assurer l’essentiel: permettre sportivement au club de rester au niveau professionnel.

Mais il restait aux Mouscronnois deux missions à remplir avant de tirer un trait définitif sur un championnat très compliqué. Et cela débutait avec la réception de Westerlo. Malgré les absences, José Jeunechamps ne changeait pas son système. Carcela prenait place dans le milieu pour remplacer Diandy, blessé.

Le même scénario

Face au récent champion, les Hennuyers ont été victimes deux fois du même scénario: de la finition glaciale des Flandriens et de leurs erreurs. Au quart d’heure, Vaesen puis De Kuyper offraient un avantage mérité de deux buts (un penalty et une mauvaise remise mise à profit). La même chose se reproduisait en début de deuxième période. De Cuyper d’abord profitait de l’apathie de la défense. Ensuite, Daci mettait à profit une très mauvaise passe en retrait d’Angiulli, en une minute. Les deux autres buts de Werstelo n’étaient qu’anecdotiques…

Entre-temps, le groupe hurlu avait prouvé qu’il avait encore un peu de ressource en mettant un pressing plus haut. Simba, fraîchement monté, était proche d’en profiter mais plaçait à côté. Chevalier était plus opportuniste pour scorer le 1-2 en suivant bien une frappe repoussée de Carcela.

Mais cette claque représente au final peu de chose… Que reprocher à un noyau qui a tant donné dans des circonstances si difficiles?Le but de Duplus (66e) prouve à merveille les qualités présentes. Mais pour espérer mieux, un soutien bien plus appuyé de la direction était nécessaire. Reste à espérer qu’elle se montrera plus efficace dans son dernier devoir de la saison: obtenir la licence dans le mois à venir…