Valentin Ramser assomme les Tournaisiens

On jouait en championnat de P3A ce mercredi avec un match reporté qui devait permettre de remettre quasi toutes les équipes de la série sur un pied d’égalité en termes de rencontres jouées. il devait aussi permettre aux visités antoiniens de récupérer leur leadership en cas de victoire face aux « B » du FC Tournai, dixièmes classés. Au stade Jean Huart, la logique a été respectée, le Pays Blanc B ayant assez facilement dominé son adversaire grâce à un Ramser des grands soirs et qui va s’illustrer de bien belle manière. Dès la 5e minute de jeu, le buteur plus habitué à évoluer en P1 entame son festival, exploitant avec succès un centre venu de la gauche. Bizarrement, cette rapide ouverture du score va un peu endormir des locaux soulagés de ne pas devoir courir trop longtemps après ce premier but. La pause est ainsi atteinte sur le score de 1-0, sans que le danger ne soit encore porté devant la cage des uns ou des autres.