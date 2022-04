Tournai fait une croix sur la quatrième place

Mais les Tournaisiens ont du répondant et se créent des occasions franches, même s’ils ont tendance à un peu trop laisser les locaux donner leur rythme à la rencontre. Malheureusement, Tournai encaisse un second but sur PC juste avant la mi-temps. En seconde période, Tournai décide de jouer le tout pour le tout en changeant de tactique pour un pressing haut agressif afin de contrer le système de jeu lent et construit des adversaires. Les occasions s’enchaînent mais c’est une nouvelle fois le Sukkel qui trouve l’opportunité sur un PC.

Tournai continue et parvient enfin à réduire la marque par Thomas Becuwe venu renforcer l’effectif réduit visiteur. Il y a un enchaînement d’actions pour les Hennuyers qui poussent de plus en plus, ne laissant que quelques contres à l’adversaire. Mais ce n’est pas le deuxième but rouge, finalement annulé après concertation des arbitres qui va changera la donne.

Le manque réalisme a de nouveau été préjudiciable. Il suffit de se référer aux statistiques sur PC: 2 sur 3 pour le Sukkel et 0 sur 4 pour Tournai. Cette fois-ci, ce ne sera mathématiquement plus possible de revenir décrocher la quatrième place synonyme de barrages. Les trois derniers matches n’y changeront rien, tout sera à refaire l’an prochain en N3.