Snooping A victime du CST

Trois descendants prévus en première provinciale et malheureusement, l’un d’entre eux sera un régionale. Le Snooping Mouscron se positionne troisième en partant de la fin. « Même en cas de victoire, et de défaite de l’équipe de Thuin ce samedi, nous serons derrière, car nous avons fait un forfait administratif à cause du Covid au match aller », calcule avec regret le secrétaire du club, Aurélien Delnatte.