Qu’il fait bon courir du côté de Blaton! - Un Kevin Flamme en feu

Ainsi, nombreux amateurs de course à pied, tant grands que petits, ont chaussé leurs baskets pour participer aux différentes courses réservées aux catégories d’âge et à l’épreuve du Mini-Challege courue sur une distance de 5,800 km. Et la bonne nouvelle pour cette journée dominicale est venue du ciel qui s’est montré clément alors que les 48 h précédentes n’avaient rien inspiré de très bon. Mais après deux journées de giboulées, le soleil était de retour et nous a gratifiés de sa présence, donnant le sourire, que ce soit aux organisateurs et aux coureurs.

Près de 160 enfants et 200 adultes s’en sont ainsi donnés à cœur joie sur les différents parcours prévus pour cette deuxième étape du challenge. Après l’effort, les participants ont pu se restaurer et passer un moment convivial au sein d’une école qui les accueillait comme il se doit.

Faisons un tour dans la catégorie des lutins filles et garçons où nos petits athlètes ont donné le meilleur d’eux sur une distance de 150 m. Dans la catégorie des lutins 1, ont participé dans une très bonne ambiance Aaron Van Acker, Paulin Plateau, Tamao Hennebert, Zaho Flamme, Achille Malle Duart. Chez les lutines 1, ont couru sur le parcours de Blaton Lucie Ramu, Maili Lagneaux, Chlea Deschamp, Romane Boite, Annaelle Gobert, Lola Flamant et Laly Flament. Chez les lutins 2, on a pu voir Gabriel Plumier, Samuel Plumier, Dailron Boudron, Raphael Hellin, Manael Lowie, Raphael De Ceuninck, Niels Cossez, Édouard Cambier Duart et Thibo Lagache qui ont tous fourni un bel effort. En lutines 2, Oliva Delem, Livia Magro et Lena Centola ont fait une belle course.

La suite du challenge, cela se passera le 18 avril pour le traditionnel Lundi de Pâques du côté de Belœil et de l’orangerie du château. Le départ des premières courses de jeunes à 15h; le Mini-Challenge est prévu une heure plus tard.

Dans la course du Mini-Challenge, c’est un habitué qu’on retrouve à la première place, Kévin Flamme s’étant imposé dans un temps de 18.41, suivi de Sébastien Colmant Midol en 19.33 et de Charles Fichelle en 19.59. Chez les dames, Caroline Opsomer a bouclé le tracé en 24.16 pour réaliser le doublé après sa victoire à Tournai, devançant Camille Deleruelle qui est arrivée huit secondes plus tard. Cindy Lefevre complète le podium en 25.39.