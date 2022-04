D1B: Mouscron va tenter de finir au mieux à la maison (+ sélection)

Malgré tout, le coach espère bien finir cette saison. Surtout pour le dernier match à domicile. "On essaie de trouver les mots et les astuces. Je n’ai pas toujours le sentiment de tout maîtriser, ce qui m’énerve. Mais je le répète, je comprends. Surtout que l’on vit cela depuis octobre. Tant que l’objectif de la 2eplace était jouable, il y avait cette motivation. Mais on n’a pas été aidé pour l’atteindre entre l’absence de salaires, le départ de notre meilleur buteur… Nous, on a fait notre boulot. Ce pourquoi on est venu. Le reste ne dépend plus de nous… Comme je l’ai déjà dit, un club fonctionne de la façon suivante: 33% le staff, 33% les joueurs et 33% la direction…

Mais cela n’empêche que l’on mettra la meilleure équipe possible face à Westerlo. Éric Bocat sera sélectionnable malgré son retard (et donc son absence) de la semaine passée. Mais en contrepartie, il ira arbitrer les jeunes au Futurosport samedi matin. Je ne veux pas priver l’équipe après ce qu’il a fait car on connaît son importance. Puis, je veux mettre Parfait Mandanda (qui sera titulaire lors des deux derniers matchs) dans les meilleures conditions.

Mais c’est l’état d’esprit qui sera déterminant. Quand le cœur n’y est plus, c’est plus difficile. Mais on veut bien finir à la maison. Pour nos supporters qui ont toujours été là. Je n’oublie pas qu’il y a encore quelques semaines, on dansait avec eux. Il faut aussi voir comment Westerlo (NDLR: que rejoindra Nick Gillekens) va se présenter après le titre acquis. Un titre amplement mérité car c’est la meilleure équipe de la série avec un football pétillant".