Une saison réussie quoi qu’il arrive pour les Béclersiens

Une vingtaine de joueurs a rempilé

Philippe sait que la campagne actuelle est réussie quoi qu’il arrive désormais. "On vise le cap de 50 points, ce qui serait exceptionnel au vu du nombre de blessés et d’absents qu’on a eus cette année. Sans les aléas, on aurait pu viser mieux mais on ne regrette rien. D’ailleurs la prochaine saison se prépare déjà sous le signe de la continuité. Nous avions 27 joueurs de début de saison et une vingtaine d’entre eux poursuivra l’aventure. Si l’un ou l’autre renfort veut nous rejoindre, il sera le bienvenu mais nous avons bien conscience qu’avec nos installations et le montant des primes, il est difficile d’attirer des joueurs."

Le coach, lui, n’a pas hésité longtemps pour prolonger son bail:"Tout s’est décidé après vingt secondes de conversation au téléphone. Entre-temps j’ai reçu d’autres offres venant parfois de séries supérieures mais à mes yeux, une parole reste une parole."Cela inspire le respect.